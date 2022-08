Bundesliga-Countdown: Mainz 05 mit großem Potential zur sorgenfreien Saison?

Mainz 05 geht in die 14. Bundesliga-Saison in Folge. Mit dem Abstieg hatte der Club von Trainer Bo Svensson in der vergangenen Saison nichts zu tun. Der Verein steht für Konstanz. Mainz bleibt Mainz. Bleibt das so?

Der FSV Mainz 05 hat einen entscheidenden Vorteil: Das Team ist eingespielt. Außer Innenverteidiger Moussa Niakhaté sind alle Spieler aus der Stammformation geblieben. Die Struktur ist stabil. Die Abläufe sind automatisiert. Beim 3:0-Sieg gegen Aue in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals stand mit Maxim Leitsch nur ein "Neuer" in der Startelf. Mainz konnte sich problemlos gegen den Drittligisten durchsetzen. Trotzdem hat sich der Club in der Sommerpause auf weiteren Positionen punktuell verstärkt. Das steckt im Team von Mainz 05 Danny Da Costa kam aus Frankfurt, Anthony Caci aus Straßburg. Beide bieten 05-Trainer Bo Svensson für die Saison Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen. Im Mittelfeld wurde mit Angelo Fulgini einen neuen Spielmacher engagiert. Der muss sich aber erst noch an die Stammelf herantasten. Alles in allem schauen die Rheinhessen zuversichtlich in die Saison. Das Potential ist so groß, dass die Mainzer mit dem Abstieg nichts zu tun haben sollten.