Der FSV Mainz 05 setzt im Abstiegskampf auf das Publikum und zwei Neuzugänge. Gegen Werder Bremen soll der Turnaround gelingen.

Zum Ende der Pressekonferenz vor dem Spiel von Mainz 05 gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) holte Christian Heidel zur Motivationsrede aus. Nicht an die Mannschaft gerichtet, sondern ans Publikum. "Ich kann nur appellieren, dass Mainz am Samstag kommt, dass Mainz am Mittwoch (gegen Union) kommt, dass Werder Bremen gegen eine ganze Stadt spielen muss", sagte der Sportvorstand.

Der Mainzer Geist werde im Rest der Saison entscheidend sein. "Die Spieler müssen es auf dem Spielfeld spüren. Dass diese ganze Stadt Fußball-Bundesliga in Mainz haben will. Und dann bin ich überzeugt, dass wir eine Chance haben, diesen Abstieg abzuwenden", so Christian Heidel.

Mainz 05: Mit Amiri und Ngankam aus dem Keller

Dabei helfen sollen mit Nadiem Amiri und Jessic Ngankam zwei Neuzugänge. Amiri kommt für kolportierte 1,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen, Ngankam wird von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Die Verpflichtungen stellen für die 05er einen "Kraftakt" dar, sagte Heidel. Ein finanzielles Risiko bedeute das aber nicht. Nun gelte es, mit dem aktuellen Kader den Klassenerhalt sicherzustellen.

Trainer Jan Siewert freut sich über das Duo, das die bislang schwächelnde Offensive der Rheinhessen beleben soll. Bislang haben die 05er erst 14 Tore geschossen in dieser Spielzeit. "Nadiem kenne ich schon seit zehn Jahren. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Jessic kenne ich auch schon lange", sagte der Coach. "Wir waren einfach der Meinung, dass das Spieler sind, die uns helfen können."

Siewert glaubt an die Wende bei Mainz 05

Amiri und Ngankam haben in ihren Klubs bislang eine enttäuschende Saison erlebt. Amiri kam in Leverkusen nur noch sporadisch zum Einsatz. Ngankam ist bislang noch ohne Tor in dieser Spielzeit. Für Siewert kein Problem: "Ich denke, dass unsere Spielweise besser zu ihm passt als die der Eintracht", so der Trainer über den neuen Angreifer.

Siewert plant Amiri und Ngankam für den Kader gegen Bremen ein. Dann soll endlich die Trendwende her. Siewert glaubt fest daran, auch gegen formstarke Bremer: "Jede Partie kann zum Turnaround-Spiel werden."