Mainz-Coach Bo Svensson fordert drei Punkte auf Schalke

Nach der Schlappe bei den Bayern hat der 1. FSV Mainz 05 auch noch gegen Wolfsburg verloren. Beim Tabellenletzten Schalke 04 wollen die Rheinhessen zurück in die Spur finden.

2:6 in München, 0:3 gegen Wolfsburg - Mainz hat zweimal in Folge eine klare Niederlage eingefahren. Ist jetzt Zeit, um das System zu überdenken? Nein - Trainer Bo Svensson war zufrieden mit der Leistung seiner Elf bei der Niederlage gegen Wolfsburg: "Wir haben gegen Wolfsburg gut begonnen, uns aber nicht belohnt. So passiert das manchmal im Fußball. Diese Leistung wollen wir gegen Schalke bestätigen", so der 05-Coach.

Obwohl es gegen den Letzten der Tabelle geht, wird es für die Mainzer keine leichte Aufgabe werden. Svensson sieht in den Schalkern eine "lebendige Mannschaft", die in einem hektischen Spiel nicht chancenlos bleiben wird. Für die Königsblauen sei es eine wichtige Partie: Nach Mainz treffen sie auf Bayern, Frankfurt und Leipzig - da scheint ein Sieg gegen die 05er noch am plausibelsten.

Kadertechnisch stehen dem Dänen alle Spieler des Wolfsburg-Spiels zur Verfügung. Es könnte sogar eine ähnliche Startelf auf dem Platz stehen: Vor der Winterpause sind es nur noch zwei Spiele, da kann es gut sein, dass er seiner Stammelf die hohe Belastung zutraut.

Kampf gegen die Statistik

Allerdings hat Mainz nur eines seiner letzten sieben Bundesliga-Gastspiele bei einem Tabellenletzten gewonnen. Noch dazu haben die Schalker gegen keinen anderen derzeitigen Bundesligisten eine so hohe Siegquote (57 Prozent) wie gegen die Nullfünfer. Mit einem Erfolg am Mittwoch wollen die Mainzer diese Statisitk nun aufbessern. Svensson macht aber auch klar, dass eine gute Leistung dafür allein nicht reicht: "Wir brauchen nicht nur ein gutes Gefühl, wir brauchen auch drei Punkte."