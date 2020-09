Am Freitag startet der FSV Mainz 05 in die Saison, die erste DFB-Pokal-Runde steht an. Zu Gast in der Opel Arena ist der niedersächsische Regionalligist TSV Havelse – und erstmals auch 1.000 Zuschauer. Die Partie ist ein Testlauf für die Bundesliga-Saison, nicht nur was das Hygienekonzept betrifft.

Keine optimale Vorbereitung Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief für Mainz 05 alles andere als optimal, zwei Testspiele mussten coronabedingt ausfallen. Insgesamt drei positive Corona-Tests im Team erschwerten einen geregelten Trainingsbetrieb. Alle drei Spieler stehen am Freitag nicht zur Verfügung. Trainer Beierlorzer ist trotzdem optimistisch. "Auf der anderen Seite ist die Mannschaft gut in Form. Wir konnten seit gestern wieder trainieren und das ist das Entscheidende." Teamcheck: 1. FSV Mainz 05 und das neue Miteinander Tausend Fans zugelassen Die Mainzer Pokal-Schmach beim Erstrunden-Aus gegen Kaiserslautern vor einem Jahr soll in Vergessenheit geraten – mit Unterstützung von den Rängen, die zuletzt fehlte. "Es ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, der uns allen gut tut", sagte Trainer Achim Beierlorzer auf der Pressekonferenz vor dem ersten Pflichtspiel vor Zuschauern seit dem Corona-Lockdown. Die Stadt Mainz genehmigte vergangene Woche in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt, dass 1.000 Zuschauer ins Stadion dürfen – unter strengen Hygiene-Vorschriften. Der lange Maßnahmen-Katalog des DFB hatte im Vorfeld der Partie dafür gesorgt, dass Havelse das Heimrecht abgab. "Es ist toll, dass wir wieder vor Zuschauern spielen können", so Beierlorzer. Die Reaktionen der Mainzer auf diese Entscheidung sind aber eher gemischt: Das sind die Regeln für die Stadionbesucher Kein Alkoholausschank, keine Stehplätze und ein personalisierter Ticketverlauf, der eine Kontaktnachverfolgung zulässt – das sind die vorübergehenden Einschränkungen, die die Deutsche Fußball Liga auf der Mitgliederversammlung Anfang August beschlossen hat. Auch die Entscheidung, keine Auswärtsfans bis zum Jahresende zuzulassen, haben die 36 Bundesliga-Clubs gemeinsam getroffen. In Mainz kommen noch folgende Regeln hinzu: Die Tickets stehen bisher nur Dauerkarteninhabern sowie Mitgliedern von Mainz 05 zur Verfügung und sind entsprechend für den Namen des Inhabers registriert, die Kontaktdaten müssen deshalb aktuell sein. Am Stadion finden entsprechende Passkontrollen statt. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Weitergabe der Tickets ausgeschlossen ist. Während des Corona-Sonderspielbetriebs stehen die "Schoßkarten" nicht zur Verfügung. Kinder unter sieben Jahren kommen also vorübergehend nicht kostenlos ins Stadion. Die Eintrittskarte kann außerdem nicht wie gewohnt für den ÖPNV genutzt werden. Der Verein bittet, Fahrgemeinschaften zu bilden oder zu Fuß beziehungsweise per Fahrrad anzureisen. Im gesamten Stadionbereich gilt Maskenpflicht, die von den Ordnern kontrolliert wird. Die Maske darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. Anpfiff der Partie TSV Havelse gegen FSV Mainz 05 ist um 20.45 Uhr. TV-Tipp Eine Zusammenfassung und die Stimmen zum Spiel sind bei SWR Sport Rheinland-Pfalz am Sonntag ab 21.45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.