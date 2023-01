Historie: Mainz 05 gegen Bayern München - als Jürgen Klopp kalte Füße bekam

Zweimal ärgerte Mainz 05 Bayern München im DFB-Pokal - zweimal verlor Mainz. Immer dabei: Jürgen Klopp. Als gesperrter Spieler, als Trainer von Mainz 05 und als frierender Reporter.

"Auf geeeeeht's" sagt Jürgen Klopp vor dem DFB-Pokal Achtelfinale von Mainz 05 gegen Bayern München (am 1. Februar 2023 um 20:30 Uhr - live in der ARD). Der heutige Teammanager des FC Liverpool spricht mit SWR Sport über die Geschichte und die Geschichten, die Mainz 05 im DFB-Pokal gegen Bayern München bisher schrieb - 1999 und 2006.

Bayern-Keeper Kahn: 8.000 Mainzer haben für "katastrophale Stimmung" gesorgt

Beim Pokal-Viertelfinale am 21. Dezember 1999 gegen Bayern München ist Rechtsverteidiger Jürgen Klopp gesperrt. Beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC Berlin hatte Klopp in der 63. Minute die gelb-rote Karte gesehen. Doch statt das Spiel auf der Zuschauertribüne im Münchner Olympiastadion zu verfolgen, sitzt der damals 32-Jährige bei Minus 10 Grad als Co-Kommentator fürs Radio, für SWR1 auf der Pressetribüne. "Ich hab' mir "sprichwörtlich den Arsch und die Füße abgefroren". Heute kann Klopp darüber lachen und hat auch noch vor Augen, wie Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld im leichten Trenchcoat am Spielfeldrand stand. "Ich verstehe immer noch nicht, wie der das überleben konnte."

So wirklichen verstehen kann auch Oliver Kahn kurz vor Weihnachten 1999 nicht, warum von den 11.200 Zuschauern im Olympiastadion die meisten aus Mainz sind. Prächtige Stimmung herrscht schon im Sonderzug nach München. Abfahrt 06:59 Uhr. Nach dem deutlichen 3:0-Sieg gegen den damaligen Zweitligisten Mainz 05 sagt Kahn: "Schon toll, dass bei so einer Kälte 8.000 von denen hier mitgereist sind und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass es heute zur Katastrophe gekommen ist, was die Stimmung angeht." Mainz 05 scheidet aus, Bayern München gewinnt auch das Halbfinale (3:2 gegen Hansa Rostock) und auch das Finale (3:0 gegen Werder Bremen).

Mit drei Stürmern verliert Mainz 2006 nur knapp gegen Bayern München

Im Februar 2001 wird Klopp vom Spieler zum Trainer von Mainz 05, steigt 2004 in die Bundesliga auf und trifft am 24.01.2006 im Viertelfinale des DFB Pokals auf Bayern München. Mit dabei im Trikot von Mainz 05: Michael Thurk, neben Mohamed Zidan und Benjamin Auer einer von drei (!) Stürmern: "Wir sind dahin gefahren und haben gesagt, 'pass auf, die wissen nicht, was sie erwartet, wenn sie auf den Platz kommen'", erinnert sich Thurk. Zidan hatte Mainz mit 1:0 in Führung gebracht (21. Elfmeter), erst neun Minuten vor Schluss trifft Claudio Pizarro zum 1:1-Ausgleich.

In der turbulenten Verlängerung bringt Paulo Guerrero die Bayern nach Flanke von Bastian Schweinstieger (94.) in Führung, doch Petr Ruman (106.) gleicht aus. 2:2. Fünf Minuten vor Ende der Verlängerung sieht es eher nach Elfmeterschießen aus, worauf Pizarro offenbar gar keine Lust hat, aus 25 Metern einfach mal abzieht und unhaltbar für den Mainzer Torhüter Christian Wetklo zum 3.2 trifft (115.). Mainz 05 wieder ausgeschieden und Bayern München - gewinnt auch das Halbfinale (3:0 gegen FC St.Pauli) und das Finale gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0.

Und 2023?

Sicher ist: Wenn Mainz 05 und Bayern München im DFB-Pokal aufeinandertreffen, gewinnt der Sieger dieses Spiels am Ende auch das Finale und den Pokal...