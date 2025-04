"Tut richtig weh": Mainz 05 verpasst Sprung auf Champions-League-Rang vier

Mainz 05 kassiert gegen Wolfsburg spät den Ausgleich - und verpasst damit Big Points im Rennen um die Königsklasse. Trotzdem bleibt der FSV im Kampf um Europa optimistisch.

Nadiem Amiri schlug frustriert mit der Hand auf den Rasen, Jonny Burkardt schüttelte immer wieder enttäuscht den Kopf, auf der Tribüne herrschte gespenstische Stille: Der Traum von der Champions League rückt für den 1. FSV Mainz 05 nach dem schmerzhaften Last-Minute-Ausgleich beim 2:2 gegen den kriselnden VfL Wolfsburg in immer weitere Ferne. Weil Konkurrent RB Leipzig beim 1:1 gegen Holstein Kiel ebenfalls Punkte liegen ließ, verpassten die Mainzer durch das eigene Unentschieden den Sprung auf Rang vier - und müssen nach dem fünften Spiel in Serie ohne Sieg sogar komplett ums internationale Geschäft zittern.

Vereinsrekord eingestellt: Mainz seit elf Heimspielen ungeschlagen

"Das tut richtig weh, super ärgerlich", sagte Torjäger Burkardt nach Spielende, "aber wir werden nicht aufhören zu kämpfen". Das Restprogramm hat es mit unter anderem Tabellenführer Bayern München und Meister Bayer Leverkusen in sich. "Wir haben noch vier Chancen gegen gute Gegner, fühlen uns wohl in der Außenseiterrolle. Wenn das am Ende für einen europäischen Platz reicht, wäre das top", sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert. Immerhin stellten die Mainzer mit dem Unentschieden gegen die "Wölfe" und dem elften ungeschlagenen Heimspiel in Serie den Vereinsrekord ein.

Früher Rückstand, später Ausgleich

Trainer Bo Henriksen hatte zuletzt fehlende Lockerheit im Rennen um Europa bemängelt und für den Endspurt "Mut" und "Glauben" von seinem Team gefordert. Vor 31.500 Zuschauern wieder von Beginn an mithelfen konnte der zuletzt krank fehlende Kapitän Burkardt, auch Spielmacher Amiri kehrte nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück. Doch trotz der beiden deutschen Nationalspieler im Team musste Mainz früh einen Schock verdauen, Maxi Arnold traf nach 130 Sekunden mit einem strammen Linksschuss aus knapp 30 Metern. Wieder kassierten die Mainzer - wie so oft in dieser Saison - einen Treffer in der Anfangsviertelstunde.

Die Mainzer leisteten sich zu viele leichte Fehler, erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekamen sie mehr Sicherheit ins Spiel. Der Koreaner Lee vollstreckte platziert ins lange Eck, dann stocherte Dominik Kohr den Ball nach einer Ecke zur 2:1-Führung mit der Hacke ins Tor. Ein Treffer, der "im Training einstudiert war", so der Torschütze im Gespräch mit SWR Sport.

Nach dem Wechsel rissen die Wolfsburger das Spiel etwas mehr an sich. Erst parierte Robin Zentner gegen Mohamed Amoura (54.), dann schoss der Angreifer alleine vor dem Tor vorbei (61.). Mainz ließ in der Schlussphase beste Chancen liegen - und kassierte mit dem späten Wolfsburger Ausgleich zum 2:2 durch Denis Vavro (89.) die Quittung. "Ärgerlich, dass die sich noch mit einem Eckballtor belohnen", so Kohr.

Dominik Kohr: "Wir träumen weiter von Europa"

Und die Aufgaben für Mainz 05 werden nicht einfacher. Nächsten Samstag (26.04.2025, 15:30 Uhr) steht das Gastspiel beim FC Bayern an, dann kommt Nachbar Eintracht Frankfurt zum Rhein-Main-Duell (04.05.). "Wir haben noch vier Spiele vor der Brust, wir können viermal alles raushauen, wir haben alles in der Hand", bleibt nicht nur Torschütze Kohr optimistisch, "ein Spiel wie heute ist ärgerlich. Aber wir machen weiter, und wir glauben daran und träumen auch davon, nächstes Jahr international zu spielen".