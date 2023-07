Am 27. März vergangenen Jahres ist eine Ohrfeige um die Welt gegangen. Hollywood-Star Will Smith attackierte bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles vor den Augen der ganzen Welt Moderator Chris Rock. Dis Oscars wurden an diesem Tag um einen Skandal reicher. Welche Auswirkungen hatte diese legendäre Szene? Was soll das neue Krisenteam der Oscars leisten? Wie politisch wird die Veranstaltung in diesem Jahr? Wer hat die besten Chancen, den begehrtesten Filmpreis der Welt diesmal mit nach Hause zu nehmen? Wir fragen SWR-Aktuell-Filmexpertin Anna Wollner.