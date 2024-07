Am Mittwoch (03.07.2024) startet Bundesligist Mainz 05 in die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison. In Sachen Transfers ist bei den Mainzern noch nicht allzu viel passiert.

Endlich geht es wieder los. Die Sommerpause ist vorbei. Mainz 05 startet in die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison - und der Sportvorstand ist zu diesem frühen Zeitpunkt schon recht zuversichtlich: "Ich bin sehr zufrieden, auch wenn wir noch nicht so viel verpflichtet haben", sagt Christian Heidel im SWR-Interview. "Aber für mich ist immer das Ziel, wenn Trainingsstart ist, dass wir sofort Bundesliga spielen könnten". Heißt: Heidel hält den 05-Kader schon jetzt für absolut konkurrenzfähig.

Christian Heidel: "Es kann jederzeit etwas passieren"

Bis zum Trainingsstart ist und scheint aber noch einiges möglich. Mainz 05 beobachtet den Markt ganz genau. Typisch für Heidel, der 05-Sportvorstand lässt sich nichts entlocken, nicht in die Karten schauen. Angesprochen auf mögliche Transfers setzt Heidel sein Pokerface auf: "Vielleicht wird es noch ein paar Veränderungen geben bis zum Mittwoch. Das heißt dann aber auch nicht, dass dann Sendeschluss ist, dass nichts mehr passiert. Es kann durchaus die eine oder andere Veränderung noch geben", sagt Heidel und grinst.

Mainz 05 leiht Armindo Sieb vom FC Bayern aus

Mainz 05 hat für die kommenden zwei Jahre einen neuen Offensivspieler in den Kader geholt: Armindo Sieb kommt vom FC Bayern München. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern München und soll aus Sicht der Münchner die positive Entwicklung, die der Stürmer in den vergangenen zwei Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth genommen hat, fortführen. Mainz 05 bekommt mit Sieb einen schnellen Torjäger.

Der Deal war möglich, weil der deutsche Rekordmeister bei dem 21-Jährigen von einer Rückhol-Option Gebrauch machte. Der im Sommer 2022 zum Zweitligisten Fürth gewechselte Sieb erhält in München einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FC Bayern am Montag mitteilte. Die Bayern planen, Sieb nach den zwei Jahren am Rhein wieder zurück an die Isar zu holen.

Vom Wolfsberger AC hatten die 05er Ende Juni schon Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Veratschnig ist österreichischer U21-Nationalspieler und "ein äußerst dynamischer Außenbahnspieler, der mit seiner Schnelligkeit unserem Kader eine zusätzliche spannende Facette gibt", sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel bei seiner Verpflichtung.

Transfer von Sepp van den Berg ist in der Schwebe

Darüber hinaus gibt Heidel einzig bei Sepp van den Berg ein bisschen mehr preis. Bekannt ist, dass Mainz den niederländischen Abwehrspieler gerne fest verpflichten würde. Bisher war van den Berg vom FC Liverpool ausgeliehen. "Wir sind mit Liverpool im Gespräch. Liverpool ist zunächst mal ein bisschen abwartend, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen", sagt Heidel. Hier ist also Geduld gefragt bei den 05ern.

Trainingsplan bis Saisonbeginn steht

Bevor die Mannschaft am Mittwoch wieder voll ins Training einsteigt, absolvierte das Team bereits mit Beginn der Woche eine Reihe von individuellen Medizinchecks und Leistungstests.

Das erste Testspiel bestreiten die Rheinhessen am 6. Juli gegen den Amateurverein TSV Langenlonsheim. Der Verein gewann eine Testspielverlosung unter den "05er-Clubpartnern".

Konzentration im Trainingslager

Am 18. Juli spielen die Mainzer dann noch gegen Regionalligist Eintracht Trier. Nach einem weiteren Testkick gegen Zweitligist Preußen Münster am 27. Juli geht es am 31. Juli in Richtung Trainingslager, das die Mainzer in Hopfgarten-Markt (Tirol) abhalten.