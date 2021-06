per Mail teilen

Eigentlich wollte Mainz 05 am Dienstag in eine sorgenfreiere Saison starten. Doch ein heftiges Gewitter verhagelte den Rheinhessen den Trainingsauftakt.

Der Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist ins Wasser gefallen. Kurz nachdem Trainer Bo Svensson seine 05er vor den Augen der bis zu 500 zugelassenen Zuschauern am Bruchwegstadion auf dem Rasen versammelt hatte, machte ein aufziehendes Gewitter die erste Einheit der Vorbereitung zunichte. Die Spieler und der Trainer- und Betreuerstab stürmten in die Kabine, grüßte aber noch schnell in Richtung der Beifall klatschenden Fans auf der Tribüne.

Das Training wurde auf Mittwoch verlegt, wie der Klub am Dienstagabend per Twitter mitteilte. Die Zuschauer müssen dabei auf der Tribüne durchgehend eine Maske tragen und die gängigen Abstandsregelungen einhalten. Die ersten drei Wochen der Vorbereitung absolvieren die Mainzer auf dem heimischen Trainingsgelände, ehe es vom 20. bis 28. Juli ins Trainingslager ins österreichische Bad Häring geht.