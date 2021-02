per Mail teilen

Die Profis des FSV Mainz 05 haben ihre kurze Sommerpause beendet und stehen rund fünf Wochen nach ihrem letzten Bundesligaspiel schon wieder auf dem Platz. Medizinchecks und athletische Tests hat die Mannschaft von Achim Beierlorzer schon hinter sich.

Beierlorzer freut sich über "super Verfassung"

Achim Beierlorzer machte einen zufriedenen Eindruck. Nach der kurzen Sommerpause war er vor allem über die "super Verfassung" seiner Profifußballer erfreut. "Alle haben die Aufgaben erfüllt, die wir ihnen mitgegebenen hatten", sagte der Trainer des Bundesligisten FSV Mainz 05 in einer Video-Pressekonferenz.

Auch gewichtsmäßig habe seit dem letzten Spieltag der vorigen Saison offenbar niemand über die Stränge geschlagen. 33 Kicker hatte Beierlorzer zum Auftakt der Saisonvorbereitung auf den Trainingsplätzen am Bruchweg begrüßt, darunter vier gerade der U19 entsprungene Jungprofis und zwei Torhüter der U23.

Sehr große Trainingsgruppe am Bruchweg

Eine sehr große Gruppe, mit der sich zum jetzigen Zeitpunkt aber sehr gut arbeiten lasse, mit der die Mainzer jedoch ganz sicher nicht in die neue Spielzeit gehen werden. Es werden also wohl noch Spieler den Verein verlassen, ohne dass Beierlorzer oder Sportvorstand Rouven Schröder potenzielle Verkaufskandidaten nannten. Der einzige Neuzugang der Rheinhessen stand schon im Winter fest, der belgische Innenverteidiger Dimitri Lavalée. Der Trainer ist damit vorerst zufrieden.

"Wir haben ja schon zum Ende der Saison gesagt, dass wir mit dem Kader durchaus zufrieden sind und ihn weiterentwickeln können und da ist absolute Zufriedenheit da und wenn sich was entwickelt, dann werden wir entsprechend reagieren", sagte Beierlorzer.

Corona beeinflusste auch das erste Training am Bruchweg: Nur angemeldete Pressevertreter kamen aufs Gelände, Fans waren beim Auftakt gar nicht erlaubt - genauso wie bei den kommenden Testspielen gegen Würzburg, Stuttgart und Sandhausen.

Die Motivation ist da - trotz aller Einschränkungen

Fußball ohne Zuschauer, daran mussten sich die 05er in den letzten Monaten gewöhnen, sogar bei der Feier ihres Klassenerhaltes. Der Motivation scheint es aber nicht zu schaden.

"Man merkt das da richtige Vorfreude da ist und man sieht es immer daran, wenn der ein oder andere Spiele auf den Platz geht und das Gesicht dann strahlt, wenns wieder um Fußball geht", sagte Beierlorzer

Trotzdem: Es sind besondere Bedingungen für den Mainzer Bundesligisten in dieser Vorbereitung. Dieses Jahr werden die Rheinhessen sogar ihr Trainingslager ab dem 17.August in der Heimat absolvieren. Ein Glück, dass sie dafür schon jetzt in einer "super Verfassung" sind.