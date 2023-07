Bo Svensson über Mainzer Youngster: "Ich finde die beiden geil"

per Mail teilen

Mit Nelson Weiper und Brajan Gruda stehen gleich zwei Top-Talente im Kader von Mainz 05. Trainer Bo Svensson ist von dem Duo angetan, nimmt es aber auch in die Pflicht.

Der 1. FSV Mainz 05 bereitet sich im österreichischen Schladming auf die neue Saison vor. Mit dabei: Nelson Weiper und Brajan Gruda. Im letzten Jahr kamen beide bereits bei den Profis zum Einsatz, gemeinsam wurden sie mit den A-Junioren der Rheinhessen Deutscher Meister.

Jetzt stehen der 18-jährige Mittelstürmer Weiper und der ein Jahr ältere Rechtsaußen Gruda vor dem nächsten Schritt bei den Profis. "Ich finde die beiden echt geil", sagte Trainer Bo Svensson im Gespräch mit SWR Sport. "Ich halte viel von den beiden. Aber ich denke auch, sie merken, dass wir viel von ihnen erwarten."

Svensson fordert die Top-Talente

Weiper und Gruda "formulieren Ansprüche", wie Svensson sagte. Der Ehrgeiz des Duos gefällt dem Dänen. Und dennoch liegt es an den Akteuren selbst, ob und wie oft beide in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen. "Eine Sache ist, den nächsten Schritt zu formulieren. Eine andere ist es, Taten folgen zu lassen. Das mache ich ihnen halt bewusst", stellte Svensson klar.

Natürlich sei der Umgang mit Weiper und Gruda dabei ein anderer als "mit Stefan Bell oder Robin Zentner", so Svensson. "Ich finde, dass sie sehr gut in die Gruppe passen. Aber natürlich sind sie mit 18, 19 Jahren noch nicht fertig mit ihrer Entwicklung - sowohl als Spieler als auch als Mensch."

Mainzer Hoffnungsträger: Nelson Weiper (re.) und Brajan Gruda drängen in den Profikader der 05er. IMAGO Imago Images / Martin Hoffmann

Gruda und Weiper wollen Gas geben

Die beiden Hochgelobten freuen sich, beim Trainingslager dabei zu sein. Für Gruda ist es eine Premiere, Weiper war bereits vergangenes Jahr dabei. "Da habe ich mich aber im ersten Training verletzt", sagte der Angreifer.

Die mahnenden Worte ihres Trainers scheint das Duo verinnerlicht zu haben. "Ich will so viel wie möglich spielen. Dafür muss ich natürlich Gas geben im Training", sagte Gruda. Weiper sieht es genauso. Scheint so, als stünde dem "geilen" Duo eine geile Saison bevor.