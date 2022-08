Teamcheck FSV Mainz 05: Zurück auf den Mainzer Weg

per Mail teilen

Nach der entspannten vergangenen Saison muss Mainz 05 vor allem den Abgang von Kapitän Moussa Niakhaté kompensieren. Noch ist das Team in der Findungsphase, will aber schnell wieder auf den Mainzer Weg zurückfinden.

So lief die vergangene Saison

Im Laufe der vergangenen Spielzeit machte sich spätestens in der Rückrunde ein geflügeltes Wort unter den Fans breit. Von 'Mainz 0,5' war die Rede, denn über die komplette Runde machte der FSV irgendwie nur halbe Sachen. Oder anders gesagt: Zu Hause hui, auswärts pfui. In der Fremde war nur die SpVgg Greuther Fürth harmloser, in der Heimtabelle rangierten die Mainzer hinter den Bayern, dem BVB und RB Leipzig dagegen auf dem vierten Platz.

Die zu erwartende Enttäuschung über die knapp verpassten Europa-Pokal-Plätze - sechs Punkte fehlten zum 1. FC Köln auf Rang sieben – blieb trotzdem aus. Nach der Abstiegskrimi-Saison 2020/21, in der der FSV nur durch einen Kraftakt mit 32 Punkten in der Rückrunde Bundesligist blieb, war der Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld Balsam für die geschundene Fanseele. Ein 3:1-Heimsieg gegen den FC Bayern und ein Sieg im letzten Auswärtsspiel bei Hertha BSC rundeten eine ordentliche Saison ab. "Zum Glück haben wir in den letzten drei Spielen nochmal gezeigt, wie gut wir wirklich sind. Das war wichtig für das Gesamtbild der Saison", resümierte Trainer Bo Svensson.

Wer kommt? Wer geht?

Besonders der Aderlass in der Innenverteidigung schmerzt. Mit Kapitän Moussa Niakhaté verließ der Abwehrchef und Leader der 05er den Klub nach England und hinterlässt nicht nur auf dem Feld eine Lücke, die es zu füllen gilt. Zweiter Abgang aus der Abwehrzentrale: Jeremiah St. Juste. Weil St. Juste in der vergangenen Saison wegen Verletzungsproblemen aber nur acht Spiele machte, ist sein Abgang eher zu verschmerzen als der von Niakhaté. Hinzu kommen Jean-Paul Boetius, Kevin Stöger und Dauerbrenner Daniel Brosinski. "Das sind alles Jungs, die der Gruppe sehr viel gegeben haben", so Svensson. "Das muss sich neu sortieren, aber du brauchst Erlebnisse zusammen, die verbinden. Das muss organisch laufen."

Mit Maxim Leitsch hat Mainz 05 seinen Wunsch-Innenverteidiger vom VfL Bochum verpflichtet. Sein Profil erinnert an das von Niakhaté, im Alleingang wird er diesen aber nicht ersetzen können – zumal er sich selbst noch an die neue Formation gewöhnen muss. "Ich habe noch nie Dreierkette gespielt. Dass das ein bisschen dauert, bis ich drin bin, ist klar, aber wir machen gute Fortschritte", so der ehemalige U21-Nationalspieler, der in Bochum bisher nur Viererkette spielte.

Mit Anthony Caci kam ein neuer Linksverteidiger, der im Notfall auch in der Innenverteidigung aushelfen kann. Außerdem gilt der 25-Jährige, der von Racing Straßburg kam, als Standard-Spezialist. Den Weg von Eintracht Frankfurt zum Bruchweg nahm das Trio Dominik Kohr, Danny Da Costa und Aymen Barkok auf sich. Kohr wurde nach seiner Leihe fest verpflichtet und ist ein wichtiger Stützpfeiler im defensiven Mittelfeld. Da Costa kennt den Klub durch sein Gastspiel in der Rückrunde 2020/21 und soll Platzhirsch Silvan Widmer auf der rechten Abwehrseite Konkurrenz machen.

Der vorerst letzte Neuzugang ist Angelo Fulgini. Der Spielmacher kam vom französischen Erstligisten Angers SCO und ist laut Sportdirektor Martin Schmidt "vom Spielerprofil einer, der uns von der Art im Kader noch gefehlt hat." Wie schnell sich der ehemalige französische Jugendnationalspieler im Mainzer Offensiv-System zurechtfindet, wird spannend zu sehen sein. Die Kaderplanung ist abgeschlossen, bei Verletzungen gibt das Budget aber Reaktionsspielraum her.

Der Trainer

Dass Bo Svensson laut werden kann, weiß spätestens seit der vergangenen Saison ganz Fußball-Deutschland. Mit sieben Gelben Karten stellte der FSV-Coach in der vergangenen Saison einen Negativrekord auf – auch wenn die ein oder andere Verwarnung bei den Schiedsrichtern locker saß. Svensson gelobte Besserung, dass er seine impulsive Art aber nicht komplett abstellen kann, zeigte sich im Trainingslager. Als er mit der Trainingseinstellung seines Teams unzufrieden war, zimmerte er kurzerhand den Ball aus dem Mittelkreis an die Querlatte – anschließende Ansage an die Mannschaft inklusive.

Nach seinem Dienstantritt vor eineinhalb Jahren hat Svensson den Kader mittlerweile nach seinen Vorstellungen umgebaut. Der Däne legt weiterhin Wert darauf, den typischen Mainzer Fußball aus einer stabilen Abwehr und schnellem Umschaltspiel beizubehalten. Trotzdem erwartet er eine spielerische Verbesserung seines Teams. Bisher blieb die aus. "Wenn man sich die Abläufe und auch die Einzelspieler anguckt, sind sie aktuell noch nicht da, wo wir sie gern hätten", resümierte Svensson nach der Saison-Generalprobe gegen Athletic Bilbao.

Erwartungen an die Saison

Die Erwartungen bei Mainz 05 sind seit Jahren unverändert. Das klar formulierte Ziel ist der Klassenerhalt. "Wir sollten uns als Ziel nehmen, eine stabile Saison zu spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben", erklärt Stürmer Jonathan Burkardt. "Danach können wir weitersehen. Das Wichtigste ist, dass man in jedem Spiel sieht, dass wir Mainz 05 sind."

Was Hoffnung macht: Offensiv ist der FSV deutlich flexibler aufgestellt als in der Vorsaison. Delano Burgzorg ist nach seiner Corona-Infektion und anschließender Herzmuskel-Entzündung auf dem Weg zurück zu voller Leistungsfähigkeit. Marcus Ingvartsen möchte nach einer ersten schwierigen Saison in Mainz mit vielen kleinen Blessuren endlich Fuß fassen. Hinzu kommt der 21-jährige Marlon Mustapha, der nach seiner Leih-Rückkehr einen guten und physisch starken Eindruck hinterlassen hat.

Ein weiteres Ziel, das allerdings nicht die höchste Priorität besitzt, ist ein gutes Abschneiden im DFB-Pokal. Seit Jahren träumt Sportvorstand Christian Heidel davon, einmal mit seinem Klub beim Finale in Berlin spielen zu dürfen. Den ersten Schritt hat Mainz am Sonntag beim Drittligisten Erzgebirge Aue genommen (3:0). Die Zeit vor dem Saisonstart wird knapper, denn wie Bo Svensson nach Bilbao attestierte: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns."