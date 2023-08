Mainz 05 geht im Sturm das Personal aus

per Mail teilen

Mainz 05 hat im Angriff einen personellen Engpass. Stürmer Ludovic Ajorque fällt auch gegen Werder Bremen aus und verlängert damit die Liste fehlender Offensivkräfte bei den Rheinhessen.

Es war der Schreckmoment noch vor dem Rhein-Main-Duell gegen Eintracht Frankfurt. Beim Aufwärmen verzog Stürmer Ludovic Ajorque das Gesicht, deutete auf seinen Oberschenkel und schüttelte den Kopf. Das Ergebnis ist mittlerweile bekannt: Der Franzose zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt definitiv am kommenden Samstag im Spiel bei Werder Bremen (15:30 Uhr) aus. Die Hiobsbotschaften in der vorderen Offensivreihe der Mainzer reißen damit nicht ab. Weiterhin fehlt den Rheinhessen der langzeitverletzte Jonathan Burkardt. Karim Onisiwo konnte gegen die Eintracht aufgrund eines grippalen Infekts nicht mitwirken. Marcus Ingvartsen und Marlon Mustapha haben den Verein bekanntlich verlassen.

Dünne Personaldecke in der Offensive

Deutlich wurde die dünne Personaldecke in der Offensive in der Schlussphase gegen Frankfurt. Nelson Weiper, der sein Startelfdebüt feierte und für Ajorque zum Einsatz kam, musste raus. Der 18-Jährige hatte sich über die 70 Minuten komplett verausgabt. "Nelly hat das gut gemacht", lobte 05-Coach Bo Svensson, der aber bei der Auswechslung keinen gelernten Stürmer mehr auf der Bank hatte. Der junge Brajan Gruda musste auf der für ihn ungewohnten Position im Sturmzentrum ran. Trotzdem wusste der 19-Jährige in seinen beiden Einsätzen bislang zu überzeugen und sorgte für frischen Wind.

Weiper und Gruda - Youngster-Duo wieder eine Option

Svensson hält große Stücke auf die beiden Top-Talente aus dem Mainzer Nachwuchs. Das belegen nicht nur die steigenden Einsatzzeiten beim Saisonstart. "Ich halte viel von den beiden. Aber ich denke auch, sie merken, dass wir viel von ihnen erwarten", erklärte der Däne jüngst. Auch gegen Bremen werden sowohl Nelson Weiper als auch Brajan Gruda sicherlich wieder mindestens ernste Optionen sein. Ob Weiper erneut von Beginn an starten wird, hängt auch vom Genesungsverlauf von Karim Onisiwo ab. Der Österreicher soll im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen, sobald er seinen Infekt auskuriert hat. Wie fit der Österreicher dann bis Samstag gegen Werder ist und ob er bereits ein Kandidat für die Startelf ist, bleibt abzuwarten. Weiper stünde als Sturm-Fachkraft auf jeden Fall bereit. Und Gruda hat gezeigt, dass auch er in der Offensive für Wirbel sorgen kann.