"Unfassbare Entwicklung" - Mainz 05 nach neun Jahren wieder international?

Zum Saisonfinale empfängt der 1. FSV Mainz 05 den Tabellenzweiten Leverkusen. Für die Rheinhessen geht es um die Qualifikation zur Conference League - die wäre ein Novum und für Stefan Bell die Krönung einer "überdurchschnittlichen Saison".

Noch vor einem Jahr war beim 1. FSV Mainz 05 bis zum Saisonende zittern angesagt. Erst am letzten Spieltag konnten die Nullfünfer den Klassenerhalt durch einen 3:1-Erfolg in Wolfsburg klarmachen. Jetzt ist die Ausgangslage eine komplett andere: Der Liga-Verbleib ist schon lange eingetütet, für die Mainzer geht um die Teilnahme an der Conference League.

"Für so einen kleinen Verein, wie wir es in der Bundesliga sind, ist das erstmal ein Zeichen, dass wir eine überdurchschnittliche Saison gespielt haben", sagt Stefan Bell im Interview mit SWR Sport vor dem letzten Saisonspiel. "In der Conference League erwarten einen oft kleinere Gegner aus kleineren Ländern und man sieht ganz andere Kulturen bei Auswärtsspielen", so der Mainzer Routinier weiter, "Flutlichtspiele unter der Woche zu haben, ist etwas besonderes".

Mainz 05 nach neun Jahren wieder international?

Zuletzt spielte der FSV in der Saison 2016/2017 international - damals in der Europa League. Die Teilnahme an der Conference League wäre für die Rheinhessen ein Novum. Damit es auch klappt mit der Qualifikation muss das Team von Bo Henriksen Platz sechs der Tabelle behaupten. Auf Rang sieben lauern die punktgleichen Leipziger. Auch Platz fünf und die Europa League wären für die Nullfünfer noch machbar, Dortmund hat allerdings drei Punkte mehr auf dem Konto und ein um fünf Treffer besseres Torverhältnis.

Mainz empfängt zum Saisonfinale Leverkusen

Auf die anderen Teams wollen Stefan Bell und seine Mannschaftskollegen aber ohnehin nicht schauen. Für den 33-Jährigen ist es wichtig, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Die sind gegen Bayer Leverkusen (17.5., 15:30 Uhr, live bei sportschau.de ) schwer genug. Einen Vorteil gegenüber dem Tabellenzweiten sieht Bell aber. "Man muss schon sehen, dass es für uns am Samstag noch um mehr geht als für unseren Gegner. Das ist die Herausforderung, aber auch die Chance, die wir haben."

Die Stimmung vor dem "Endspiel" um Europa sei "sehr gut" - sowohl in der Mannschaft als auch im ganzen Umfeld. "Wir sind alle sehr glücklich über die Saison", sagt Bell. "Wenn man ab und zu überlegt, wie die Situation vor einem Jahr war, dann ist das schon eine unfassbare Entwicklung und wir sind dafür sehr, sehr dankbar und auch stolz", so der Abwehrmann weiter. Mit der Qualifikation für den Europapokal soll nun die Krönung folgen. Ganz ohne Zittern - im Gegensatz zur vorherigen Saison.