Mainz-Sportdirektor Bungert: "Das gute Gefühl wieder zurückzuholen"

Der 1. FSV Mainz 05 muss nach dem Ende einer Serie den Blick nach unten richten. Sportdirektor Nico Bungert bewertet die Leistungen zum Saisonstart dennoch positiv.

Elf Spiele hatten die Mainzer in der Bundesliga saisonübergreifend nicht verloren. Am vergangenen Sonntag erwischte es die Rheinhessen dann aber: Nach dem 1:2 gegen Werder Bremen stand fest, dass die 05er zumindest vorerst einen Platz im unteren Tabellendrittel belegen.

Zwei Zähler hat die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen bislang auf dem Konto. Nur das punktlose Trio VfL Bochum, FC St. Pauli und Holstein Kiel rangiert noch hinter den Mainzern.

Da werden bei manchem Anhänger böse Erinnerungen an die letzte Spielzeit wach, als die Mainzer lange im Abstiegskampf feststeckten und nur durch einen fuliminanten Endspurt noch die Klasse halten konnten. Ein ähnliches Szenario gelte es dringend zu vermeiden, mahnte zuletzt bereits Kapitän Silvan Widmer.

Mainzer "halbe Stunde zum Vergessen"

Sportdirektor Bungert sieht die Situation noch etwas entspannter. "Druck haben wir in der letzten Saison ordentlich gespürt in der Endphase. Ich glaube, jetzt ist er noch deutlich kleiner. Das heißt nicht, dass wir uns nicht der Überzeugung sind, dass Punkte uns jetzt gut tun", sagte Bungert vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de)

Mut macht Bungert die Art und Weise, wie die Mannschaft bislang aufgetreten ist. Vor allem die Energieleistung beim 3:3 gegen Vizemeister Stuttgart ist für ihn ein Beleg. Auch gegen Bremen habe das Team "60 Minuten viel richtig gemacht", bevor die 05er nach der Roten Karte gegen Werders Marco Friedl den Faden verloren und das 1:2 kassierten: "Da hatten wir dann eine halbe Stunde, die mehr oder weniger zum Vergessen war."

Mainz 05 kann an Augsburg vorbeiziehen

Nach den beiden Unentschieden zu Saisonbeginn und der Niederlage gegen Bremen soll es in Augsburg mit "Wut im Bauch" mit dem ersten Sieg klappen. Dabei nimmt Bungert die Mannschaft in die Pflicht. "Jetzt gilt es einfach, das gute Gefühl wieder zurückzuholen", sagte der 37-Jährige. "Wir hatten eine ganz lange Phase ohne Niederlage und uns ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut. Jetzt müssen wir in den nächsten Partien zeigen, ob wir uns von so einem kleinen Rückschlag aus der Bahn werfen lassen oder nicht."

Mit einem Erfolg würden die Mainzer in der Tabelle am FC Augsburg vorbeiziehen. Die Schwaben waren mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet. Bungert glaubt jedenfalls, dass die 05er eine gute Basis für das Spiel haben: "Ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse aus dem Bremen-Spiel gezogen und sind optimistisch, dass wir weiterhin gute Leistungen wie in den vergangenen Monaten bringen."