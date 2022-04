Kein Sieger zwischen Mainz 05 und dem VfB Stuttgart

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 hat am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart unentschieden gespielt. Die Partie nahm dabei nach der Pause deutlich an Fahrt auf.

Mainz 05 und der VfB Stuttgart haben sich am Samstagnachmittag (16.04.2022 um 15.30 Uhr) mit einem torlosen Remis getrennt.

Der VfB musste neben dem gelbgesperrten Atakan Karazor auch auf den an Corona erkrankten Kapitän Wataru Endo verzichten.

Für die Mainzer gab es ein Wiedersehen mit Florian Müller. Der aktuelle VfB-Keeper stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum der 05er und absolvierte 42 Bundesliga-Partien für die Rheinhessen.

Mangala verpasst die Führung für den VfB Stuttgart

Die Partie in der Mainzer Arena begann ausgeglichen, große Vorteile konnte sich zunächst kein Team erspielen. Die erste Gelegenheit bot sich VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic, dessen Abschluss aus etwa acht Metern über dem Tor landete (15. Minute).

In der Folge egalisierten sich beide Teams weiterhin, bis Orel Mangala fast für die VfB-Führung gesorgt hätte. Doch Mainz-Keeper Robin Zentner entschärfte den Schuss aus rund 15 Metern sehenswert (40.).

FSV gegen VfB: Deutlich mehr Chancen in der zweiten Hälfte

Der zweite Durchgang startete mit deutlich mehr Tempo. Zunächst scheiterte Tiago Tomas an Zentner (46.), auf der Gegenseite wurde Moussa Niakhaté zwei Mal beim Abschluss geblockt (48.).

Drei Minuten später verpasste Chris Führich die Führung für die Stuttgarter, als er nach einem verunglückten Ausflug von Zentner das verwaiste FSV-Tor verfehlte.

Mainz-Profi Kohr scheitert am Pfosten

Die bis dahin beste Chance vergab der Mainzer Dominik Kohr, dessen Kopfball aus acht Metern am Pfosten und anschließend in den Armen von VfB-Keeper Müller landete (55.).

Die Mainzer blieben am Drücker. Der eingewechselte 05-Profi Marcus Ingvartsen blieb mit seinem Freistoß in der VfB-Mauer hängen, sein wuchtiger Nachschuss strich am rechten Pfosten vorbei (72.).

Die Gastgeber blieben bis zum Abpfiff das aktivere Team, konnten aber wie der VfB keinen Lucky Punch mehr setzen. Der VfB rutscht durch den Sieg von Hertha BSC in Augsburg auf Relegationsrang 16 ab. Die Mainzer stehen auf Rang neun.

Stuttgart reist zu Hertha BSC, Mainz nach Wolfsburg

Der VfB Stuttgart tritt kommende Woche zum Abstiegsduell bei Hertha BSC an (24.04.2022 um 17.30 Uhr). Mainz 05 spielt zum Auftakt des Spieltags am Freitagabend beim VfL Wolfsburg (22.04.2022 um 20.30 Uhr)