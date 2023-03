Mainz 05 verschärft die Krise der TSG Hoffenheim

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 schlägt die TSG Hoffenheim und feiert den vierten Bundesligasieg in Serie. Die Kraichgauer stecken nach 13 sieglosen Spielen tief im Tabellenkeller fest.

Leandro Barreiro sorgte in der 33. Minute für die verdiente Mainzer Führung - und gleichzeitig für das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg der Rheinhessen. Hoffenheim verteidigte zwar tapfer, agierte aber in der Offensive viel zu ungefährlich. Die Hausherren dürfen den Blick nach dem vierten Sieg in Folge nach oben richten, während sich die Hoffenheimer Krise durch die siebte Niederlage nacheinander weiter verschärft hat.

Mainz-Coach Svensson rechtzeitig zum Spiel wieder fit

Mainz-Trainer Bo Svensson, der unter der Woche an einer Grippe erkrankt war, war rechtzeitig zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim genesen und saß auf der Bank der Rheinhessen. Der Däne setzte auf die erfolgreiche Elf vom Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:0). Stürmer Karim Onisiwo, der schon gegen Gladbach wegen Kniebeschwerden fehlte, war nicht im Kader.

Bei den Hoffenheimern kehrte Thomas Delaney wieder auf die Sechser-Position für Sebastian Rudy zurück. Beim 0:1 gegen Borussia Dortmund hatte Delaney passen müssen. Nach seiner gegen den BVB zugezogenen Knöchelverletzung stand Ozan Kabak wieder in der Abwehrreihe.

Verhaltene Anfangsphase

Beide Mannschaften begannen konzentriert und gut organisiert. Den ersten Abschluss hatten die Hausherren, doch der Schuss von Anthony Caci war für TSG-Keeper Oliver Baumann kein Problem (5. Minute). Ansonsten gab es in der Anfangsphase keine weiteren Höhepunkte, beide Teams neutralisierten sich weitgehend.

In der 16. Minute näherte sich dann Hoffenheim erstmals dem Mainzer Tor an, doch der Kopfball von Ozan Kabak nach einer Ecke von Dennis Geiger ging deutlich links vorbei. Zwei Minuten später legte Andrej Kramaric eine Flanke von Christoph Baumgartner auf Angelino ab, doch der Schuss des Flügelspielers wurde von den Mainzern geblockt.

Doppelchance für Mainz - doch kein Tor

Die bis dahin beste Chance des Spiels hatten die Hausherren dann in der 24. Minute. Ein Schuss von Leandro Barreiro nach Vorlage von Ludovic Ajorque wurde zunächst vom Hoffenheimer Abwehrspieler Kevin Akpoguma geblockt. Der Abpraller landet bei Ajorque, doch dessen Schuss wurde abgefälscht und ging am TSG-Tor vorbei.

Doch insgesamt blieb das Niveau des Spiels zunächst überschaubar. Beide Mannschaften waren vorrangig darauf bedacht, defensiv gut zu stehen, das intensive Pressing funktionierte zudem auf beiden Seiten. Strukturierte und zielstrebige Offensivaktionen blieben Mangelware.

Leandro Barreiro trifft in seinem 100. Bundesligaspiel

So musste eine Standardsituation für die Mainzer Führung herhalten. Nach einer Ecke von Edimilson Fernandes kam Stefan Bell völlig frei aus fünf Metern zum Abschluss. Baumann parierte den Volleyschuss mit einem starken Reflex, doch gegen den Nachschuss von Barreiro war der TSG-Keeper machtlos (33.). Damit beschenkte sich der 23-jährige Barreiro selbst. Es war in seinem 100. Bundesligaspiel sein fünfter Treffer.

Die Hoffenheimer Antwort fiel verhalten aus. Im Vorwärtsgang war das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter unkreativ und uninspiriert. So ging es mit dem verdienten 1:0 für die Rheinhessen in die Pause.

In der zweiten Hälfte setzte Hoffenheim das erste Ausrufezeichen. Bei einem Distanzschuss von Geiger musste sich der Robin Zentner mächtig strecken. Der Mainzer Torhüter lenkte den Aufsetzer zur Seite ab. Auch die 05er versteckten sich nicht und machten ihrerseits Druck, allerdings fehlte im letzten Angriffsdrittel die Präzision.

Ingvartsens Tor zählt nicht

Trotzdem jubelten in der 60. Minute erneut die Hausherren, doch der Treffer von Marcus Ingvartsen nach Vorlage von Danny da Costa zählte wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht. Von Hoffenheim kam indes immer noch wenig, Mainz stand defensiv weiterhin sicher.

Es dauerte bis zur 76. Minute, bis die Gäste mal wieder einen gefährlichen Abschluss hatten. Der für Kramaric eingewechselte Ihlas Bebou scheiterte mit einem zu zentral platzierten Schlenzer allerdings an Zentner.

Hoffenheim hatte in der Schlussphase deutlich mehr Ballbesitz als die Heimmannschaft. Mainz zog sich zurück und lauerte auf Ballgewinne, um dann umschalten und kontern zu können. Wie in der 82. Minute, als Jae-Sung Lee aus spitzem Winkel im Hoffenheimer Strafraum zum Abschluss kam, aber zu wenig Druck hinter den Ball brachte, so dass Baumann sicher parieren konnte.

Die TSG warf zwar in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Mainzer Abwehr stand weiterhin sicher. So blieb es letztlich beim insgesamt verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg für die 05er.

1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0) Mainz 05: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa (73. Widmer), Kohr (46. Stach), Caci - Lee (84. Weiper), Barreiro - Ingvartsen (73. Barkok), Ajorque (90.+4 Hack). - Trainer: Svensson Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma (69. Skov) - Kaderabek, Delaney (46. Rudy), Angelino - Geiger (69. Becker), Baumgartner - Kramaric (59. Bebou), Dolberg (59. Dabbur). - Trainer: Matarazzo Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) Tor: 1:0 Barreiro (33.) Zuschauer: 28.100

Die Serien der beiden Teams haben Bestand

Damit bauten beide Mannschaften ihre Serien aus. Mainz feierte den vierten Bundesligasieg hintereinander und liegt zumindest vorübergehend auf Rang sieben. Mit 35 Punkten aus 23 Spielen dürfen die Rheinhessen in der Tabelle den Blick nach oben richten. Für Hoffenheim sieht es nach nun sieben Ligapleiten in Serie dramatisch aus. Mit 19 Zählern liegen die Kraichgauer auf dem Relegationsrang 16.