Starker 1. FC Heidenheim gewinnt bei Mainz 05

Der 1. FC Heidenheim hat in der Bundesliga einen wichtigen Auswärts-Erfolg beim 1. FSV Mainz 05 gefeiert. Gegen die Rheinhessen setzte sich das Team von Frank Schmidt verdient durch.

Der 1. FC Heidenheim hat den 1. FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag mit 2:0 geschlagen. Für das Team von der Ostalb trafen Marvin Pieringer (15. Spielminute) und Jan Schöppner (86.). Durch den Sieg kletterten die Heidenheimer auf den fünften Tabellenplatz, Mainz 05 rutschte auf den elften Platz.

Heidenheim in der Anfangsphase dominant

Vor 31.000 Zuschauern in der Mainzer Arena starteten die Gäste von der Ostalb besser in die Partie. Einen Kopfball des Heidenheimer Stürmers Marvin Pieringer nach einem Freistoß von Niklas Dorsch konnte Mainz-Keeper Robin Zentner stark parieren (7.). Auch in den folgenden Minuten war der Mainzer Schlussmann gefordert, die Gastgeber kamen gegen die stark aufspielenden Heidenheimer nicht ins Spiel. In der 15. Spielminute war Zentner dann machtlos: Eine Flanke des Heidenheimer Verteidigers Jonas Föhrenbach verwertete Pieringer stark und erzielte im Fallen das 1:0 für den FCH. Auch nach dem Rückstand fanden die Mainzer nicht ins Spiel, die Führung für das Team von Frank Schmidt war hochverdient.

Wenig später kam es noch schlimmer für die Gastgeber. Der Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen sah in der 29. Spielminute die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Florian Exner, nachdem er, bereits verwarnt, den Heidenheimer Mittelfeld-Mann Jan Schöppner foulte. In Überzahl spielte der 1. FC Heidenheim die erste Hälfte diszipliniert zu Ende, nur bei einem Kopfball den der Heidenheimer Mikkel Kaufmann unter Bedrängnis aufs eigene Tor lenkte, war die FCH-Führung ernsthaft in Gefahr. Torhüter Kevin Müller parierte den Ball per Fußabwehr (38.).

Jan Schöppners Kopfball entscheidet das Spiel

Die zweite Hälfte begann mit einem Ausrufezeichen der Mainzer. Einen Freistoß aus guten 20 Metern brachte Caci gefährlich aufs Tor, erneut konnte Müller den Schuss aber abwehren (49.). Die Partie wurde nun intensiver - und fahriger. Einige gelbe Karten waren die Folge, Kaufmann musste in der 51. Spielminute an der Schulter behandelt werden. Der FCH-Stürmer wurde fünf Minuten später durch Maximilian Breunig ersetzt (57.). Zu einem echten Aufbäumen der Mainzer kam es aber auch in der zweiten Hälfte nicht. Stattdessen verpasste der FCH durch Breunig (65.), durch Föhrenbach (67.) und erneut durch Breunig mit einem sehenswerten Seitfallzieher (67.) die Vorentscheidung.

Gute zehn Minuten vor dem Schlusspfiff war die zahlenmäßige Gleichheit auf dem Feld wieder hergestellt. Der Heidenheimer Dörsch sah nach einem groben Foulspiel an Kaishu Sano eine glatte rote Karte nach Eingriff des Video-Schiedsrichters (80.). Dennoch fiel nur wenig später das 2:0 für die Gäste: Nach einer Ecke stieg Mittelfeld-Mann Jan Schöppner am höchsten und nickte den Ball in die Mainzer Maschen (86.). Der Schlusspunkt in einer hektischen Partie, die der FCH verdient gewann.

Weiter geht es für den 1. FSV Mainz 05 am 5. Oktober auswärts gegen St. Pauli (18:30 Uhr). Heidenheim empfängt am 6. Oktober RB Leipzig (15:30 Uhr) in der heimischen Arena.