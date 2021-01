Der FSV Mainz 05 hat am 16. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Dortmund ein 1:1 (0:0) erkämpft und sich damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesichert.

In der ersten Hälfte stellte der BVB das dominierende Team und wäre in der 2. Minute fast in Führung gegangen. Doch Erling Haalands Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung von Thomas Meunier vom VAR zurückgenommen. Der BVB blieb am Drücker, die Mainzer verteidigten mit viel Einsatz. FSV-Keeper Robin Zentner war ein ums andere Mal zur Stelle.

Nach dem Wechsel sorgte Levin Öztunali nach Vorarbeit von Danny Latza per Traumtor für das 1:0 (57. Minute), als er den Ball aus gut 20 Metern mit dem linken Fuß in die Maschen drosch.

Meunier markiert den Ausgleich

In der 73. Minute traf Meunier zum Ausgleich, nachdem die FSV-Abwehr einen Angriff nicht sauber klären konnte. Nur drei Minuten später verpasste Marco Reus die Führung für die Dortmunder, als er einen Foulelfmeter (Hack an Meunier) neben das Tor setzte. Auf der Gegenseite traf Latza kurz darauf nur den Pfosten.