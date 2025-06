Der Sommerfahrplan des 1. FSV Mainz 05

Für den FSV Mainz 05 beginnt die Saisonvorbereitung 2025/26 am 2. Juli. Neben der Bundesliga stehen in diesem Jahr mit DFB-Pokal und Conference League weitere Wettbewerbe an.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der vergangenen Bundesligasaison auf dem 6. Tabellenplatz starten die Mainzer nun mit frischem Elan in die neue Spielzeit. Die Mannschaft startet am 2. Juli mit einem öffentlichen Training im Bruchwegstadion. In den Tagen zuvor finden diverse Medizin- und Leistungstests statt.

Das erste Testspiel findet dann am 5. Juli um 14 Uhr gegen die SpVgg Ingelheim statt. Nur kurze Zeit später, am Freitag, 11. Juli um 18 Uhr, kommt es zu einem zweiten Testspiel gegen den Oberligisten FC Bayern Alzenau in der Maier-Arena in Alzenau.

Am Mittwoch, dem 16. Juli, geht es dann gegen eine Mannschaft, die in der Relegation den Aufstieg in die 2. Liga verpasst hat: den 1. FC Saarbrücken. Dort gastieren die 05er um 19 Uhr im Ludwigsparkstadion.

Trainingslager in Österreich

Vom 2. bis 30. Juli reisen die Mainzer ins Trainingslager nach Österreich. Der Standort in diesem Jahr ist der Hopfgarten-Markt. Auch dort wird zweimal getestet. Die Spiele sind für den 25. und 29. Juli geplant, Gegner und Uhrzeit sind allerdings noch nicht bekannt.

Am 9. August findet dann die große Saisoneröffnung statt. Geplant sind ein Testspiel und eine große Party in der Mainzer Arena. Mit Programm für Groß und Klein.

Der Mainzer Spieler Jae-Sung Lee blickt erwartungsvoll auf die kommende Saison. IMAGO Martin Hoffmann

Mitte August, genauer gesagt zwischen dem 15. und 18. August, zeigt sich, wie erfolgreich die Vorbereitung wirklich war. Dann steht die erste Runde des DFB-Pokal auf dem Programm. Nur eine Woche später fällt der Startschuss für die 17. Bundesligasaison in Folge für die Mainzer. Auch die Termine für das Hin- und Rückspiel der Playoffs zur Conference League stehen fest: 21. und 28. August.