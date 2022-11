Nach der herben Niederlage bei Bayern München hat Silvan Widmer deutliche Worte gefunden - für den Auftritt von Mainz 05, bittere Lehren und das Pokalspiel nach der WM.

Die deutliche Niederlage gegen Bayern München sitzt tief bei Mainz 05. Im Interview mit SWR Sport spricht Silvan Widmer über schlechte Gefühle, Lehren aus der Niederlage und die Vorbereitung auf das Pokalspiel.

SWR Sport: Sie haben mit 2:6 bei den Bayern verloren - vom Ergebnis her eine Klatsche. Wie hat sich das auf der Rückfahrt angefühlt?

Silvan Widmer: Das hat sich nicht gut angefühlt. Wir haben sechs Gegentore gekriegt und ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war. Wir haben schlecht verteidigt, waren nicht kompakt genug, nicht energisch genug in den Zweikämpfen. Da hat es defensiv an ganz vielen Punkten gefehlt. Und ja, wenn man gegen die Bayern spielt, muss man sich nicht wundern, wenn es dann sechs Mal klingelt.

SWR Sport: Hat es auch etwas damit zu tun, dass Dominik Kohr krankheitsbedingt ausgefallen ist und der neue Abwehrchef gefehlt hat?

Widmer: Ja, Dominik ist wichtig für unser Spiel. Er ist ein Leader. Ob er vor der Abwehr spielt oder in der Innenverteidigung wie zuletzt: Er bringt immer die Leistung auf den Platz. Wir haben genug gute Spieler, die seine Rolle einnehmen können und müssen, wenn er mal ausfällt. Wir haben ihn vermisst, aber das ist keine Ausrede, dass wir so aufgetreten sind.

Dominik Kohr fehlte krankheitsbedingt gegen die Bayern. IMAGO Nordphoto

SWR Sport: Wie kommt es, dass ihr als Team so auftretet? Die Bayern hatten ein Spiel unter der Woche, ihr wart voller Selbstvertrauen - vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert.

Widmer: Wir sind ins Spiel reingegangen und ich hatte das Gefühl, dass wir die ersten fünf Minuten keinen Ball berührt haben. Die Bayern haben hin und her gespielt und dann nach vier Minuten das Tor geschossen. Da war erstmal das Selbstvertrauen weg. Wir dürfen so nicht auftreten. Wir haben zu passiv agiert. Und wenn man den Bayern so viel Raum gibt, dann finden sie immer die passende Lösung. Wir müssen den letzten Schritt machen, im Zweikampf härter rangehen. Das fängt hinten an, aber es zieht sich durch die ganze Mannschaft durch.

SWR Sport: Keimte denn mit dem 3:1 zur Halbzeit, trotz des vergebenen Elfmeters nochmal ein bisschen Hoffnung auf?

Widmer: Na klar, das war für die Moral wichtig. Wir haben uns dann in der Halbzeit gesagt, wenn wir hier das 2:3 schießen, dann werden auch die Bayern nervös. Das war natürlich unser Ziel. Wir haben dann aber den Tritt nicht mehr so richtig gefunden und kaum mehr Balleroberungen gehabt. Ich hatte gleich zu Beginn noch eine Chance nach der Flanke von Aarón, aber sonst kam in der zweiten Hälfte offensichtlich zu wenig von uns.

SWR Sport: War das vielleicht auch der Grund, warum der Trainer nach dem Spiel dann besonders von der zweiten Halbzeit enttäuscht war? Wahrscheinlich habt ihr euch sehr viel vorgenommen für diese zweite Hälfte.

Widmer: Natürlich. Wir konnten den Gegner in der zweiten Hälfte aber weniger vor Probleme stellen als in der ersten Hälfte. Das war einfach zu wenig von uns.

SWR Sport: Wenn man diesem Spiel etwas Gutes abgewinnen will, dann könnte man sagen: Sie haben jetzt ein hervorragendes Lehrvideo, wie Sie das Pokalspiel vorbereiten können...

Widmer: Genau. Das ist zwar noch weit weg. Aber wenn wir dann im Pokal auf die Bayern treffen, wissen wir, wie wir es nicht machen sollen.

