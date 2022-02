Mainz-Profi Silvan Widmer ist stolz auf die beste Defensive der Liga

Der 1. FSV Mainz 05 hat nach dem 1:1 beim SC Freiburg die beste Abwehr der Bundesliga. Silvan Widmer erklärt bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz, was die 05er so stabil macht.

Erst 24 Gegentreffer hat der 1. FSV Mainz 05 in 22 Bundesliga-Spielen hinnehmen müssen. Einen weniger als der FC Bayern München und der SC Freiburg. "Das ist toll, da sind wir sicher stolz drauf. Wir haben auch viel Wert gelegt auf defensive Stabilität", sagte Mainz-Profi Silvan Widme. Maßgeblich für die starke Abwehr sei die kontinuierliche und detaillierte Arbeit am Defensivverhalten. "Wir haben auch viele erfahrene Spieler, das hilft sicher auch. Dadurch entstehen wenig Flüchtigkeitsfehler", erklärte der Schweizer weiter. Frei riet Widmer zum Wechsel nach Mainz Seit dem Sommer 2021 läuft Widmer für die Rheinhessen auf. Dass er den Weg vom FC Basel zu den 05ern gefunden hat, verdankt der Klub unter anderem einem ehemaligen Profi: Fabian Frei. Der Schweizer stand von 2015 bis 2017 bei den Mainzern unter Vertrag und hat Widmer einen Wechsel "wärmstens empfohlen". "Er hat nur Gutes berichtet. Über den Verein, die Stadt, die Leute. Und das alles hat sich im ersten halben Jahr auch bewahrheitet", zieht der 27-malige Nationalspieler ein mehr als zufriedenes Fazit. Widmer kann sich vorstelle, länger in Mainz zu bleiben Der 28-jährige Widmer kann sich nach den gelungenen ersten sieben Monaten durchaus vorstellen, länger in Mainz zu bleiben. "Ich fühle mich super wohl und angekommen", sagte Widmer. Der Außenverteidiger gehört mit zwei Toren und drei Vorlagen in 22 Spielen zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Bo Svensson. Und könnte das auch noch eine Weile bleiben, wenn man sich seine Bilanz anschaut.