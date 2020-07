Knapp zwei Wochen ist das Saisonende für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga her. Nach dem nervenaufreibenden Klassenerhalt ist jetzt erstmal Urlaub angesagt. Aufgrund der Corona-Krise muss die Planung für die neue Saison ohnehin noch warten.

Es gibt keine Eile und auch keinen akuten Handlungsbedarf. Corona hat das Fußballgeschäft etwas entschleunigt. Nachdem die Saison mit Geisterspielen tatsächlich ohne größere Zwischenfälle zu Ende gespielt werden konnte, ist kollektives Durchatmen angesagt. Auch bei Mainz 05 ist die Drehzahl aktuell deutlich reduziert. Das sonst übliche Wechselspiel auf dem Transfermarkt hat noch nicht begonnen. Die Phase beginnt erst am 15. Juli und dauert dann noch bis 5. Oktober. Ob das Transferkarussell überhaupt so richtig in Gang kommt und wie schnell und hoch es drehen wird, das steht noch in den Sternen.

Kein großer Umbruch

Einen großen Umbruch hält Trainer Achim Beierlorzer ohnehin nicht für notwendig. Er vertraut seinem aktuellen Kader, der in der heißen Phase des Abstiegskampfes dann doch seine Qualitäten gezeigt hat. Die Kritik von Kapitän Dany Latza, dass die Mannschaft erst in größter Not als Gemeinschaft funktioniert hat, vorher aber den Zusammenhalt vermissen ließ, will Beierlorzer in Einzelgesprächen intern ansprechen.

Profiverträge für Nachwuchspieler

Klar ist bisher nur, dass der Franzose Ronael Pierre Gabriel an Stade Brest ausgeliehen wird. Außerdem sind einige Nachwuchsspieler mit Profiverträgen ausgestattet worden. Paul Nebel, Marlon Mustapha und Torhüter Markus Liesegang sollen im besten Fall sich ähnlich bei den Profis durchsetzen wie zuletzt Ridle Baku, Leandro Barreiro oder Florian Müller und Robin Zentner.

Entwicklung auf Transfermarkt ungewiss

Ob nach Eröffnung des Transfermarkts für begehrte Mainzer Spieler wie Jean Philippe Mateta, Robin Quaison oder Kunde Malong Angebote andere Vereine kommen werden, bleibt abzuwarten. Vor allem, ob die Ablösesummen so lukrativ sein werden, dass Mainz solche Leistungsträger mit gutem Gewissen ziehen lassen kann, ist in Zeiten finanzieller Engpässe noch unsicher. Die Prognose war und ist, dass sich Gehälter und Transfererlöse durch Corona deutlich nach unten bewegen werden. Vielleicht erklärt das auch, warum die Verträge von Stefan Bell und Daniel Brosinski noch nicht verlängert sind. Bei beiden hat Mainz die Absicht erklärt, die auslaufenden Verträge zu verlängern. Ob die Konditionen allerdings für beide Seiten überzeugend sind, wird sich zeigen. Noch haben beide nichts unterschrieben. Vielleicht auch, weil die Alternativen noch ausgelotet werden.

Trainingsauftakt Anfang August

Da der Saisonstart der Bundesliga von der DFL gerade erst genau terminiert wurde (18. September), ist auch der Trainingsauftakt von Mainz 05 noch nicht geklärt. Am 3. oder auch erst am 10. August wird es wohl wieder losgehen, vielleicht mit einem Trainingslager oder auch nicht. Corona bestimmt auch hier die Planungen. Es sind noch viele Fragen zu klären, aber sicher ist: Mainz 05 will gut gerüstet in seine 12. Bundesligasaison ohne zwischenzeitlichen Abstieg gehen.