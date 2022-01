Jeremiah St. Juste gibt Mainz 05 die Stabilität zurück

Die Niederlage gegen RB Leipzig muss Mainz 05 schnell abhaken. Auch Mittelfeldspieler Anton Stach musste das bittere 1:4 erstmal verdauen. In SWR Sport in Rheinland-Pfalz erzählt der Neuzugang über seine ersten Monate bei den Rheinhessen und welchen Anteil Trainer Bo Svensson an seiner Entwicklung hat. mehr...