Am Freitag startet der FSV Mainz 05 in die Saison, die erste DFB-Pokal-Runde steht an. Zu Gast in der Opel Arena ist der niedersächsische Regionalligist TSV Havelse – und erstmals auch 1.000 Zuschauer. Die Partie ist ein Testlauf für die Bundesliga-Saison, nicht nur was das Hygienekonzept betrifft. mehr...