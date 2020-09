Einige Spieler von Mainz 05 zeigen am Rosenmontagsumzug deutliches Desinteresse. Dabei wollte man doch eigentlich Nähe zu den Fans und Verbundenheit mit der Stadt demonstrieren. Doch Freude an der Fastnacht kann man nicht anordnen, meint SWR-Sportredakteur Michael Spindler

Die Spieler zeigen den Fans den Rücken. Dieses Bild hat gereicht, um eine gut gemeinte Aktion ins Gegenteil zu drehen. Tausende Fans stehen am Rosenmontag entlang den Straßen und sie sehen 05-Spieler, die desinteressiert auf dem Wagen sitzen und auf ihre Handys starren. Und das auch noch ausgerechnet am Gutenbergplatz, wo die TV-Kameras stehen und die meisten Zuschauer sind. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken sind deutlich. Tenor: Wenn ihr uns den Rücken zudreht, dann tun wir das vielleicht auch bald im Stadion. Und schon ist sie passiert, die PR-Panne der Mainz05- Strategen.

Keine gute Figur abgegeben

Nach der 0:4-Niederlage am Tag zuvor in Wolfsburg wäre der Rosenmontagsumzug eine gute Gelegenheit gewesen, Sympathiepunkte bei den Fans zu sammeln. Stattdessen liefert die Mannschaft unnötigerweise all denen Argumente, die bei sportlichem Misserfolg den Profis ohnehin Bocklosigkeit und mangelnden Einsatz vorwerfen. Das hätte nicht passieren dürfen.

Immer wieder betonen die Verantwortlichen, Mainz 05 sei der etwas andere Bundesliga-Klub. Mit Spielern, die charakterlich zu Mainz passen. Der Verein will authentisch sein, die Identifikation mit der Stadt und der Region wird immer wieder hervorgehoben. Aber wie weit kann das gehen bei einer Mannschaft, die aus Spielern unterschiedlichster Kulturen besteht?

Es wäre naiv zu glauben, dass in jedem ein leidenschaftlicher Fastnachter steckt. Für Einige war die Teilnahme am Rosenmontagsumzug offensichtlich nur ein Pflichttermin. Das kann man einem Profi vielleicht nicht einmal vorwerfen. Nicht jeder wird im Narrenkostüm geboren, der Frohsinn und die Lust auf Fastnacht kann nicht von oben angeordnet werden. Aber man kann von Profis Professionalität erwarten. Und das hätte in diesem Fall bedeutet: Wir zeigen Interesse, wir freuen uns mit den Fans am höchsten „Feiertag“ in Mainz. Es ist wie auf dem Fußball-Platz: Die Fans wollen sehen, dass die Spieler ihr Bestes geben.

Natürlich war es nicht die gesamte Mannschaft, die am Rosenmontag lustlos wirkte. Aber so ist das im Fußball – wenn nur ein paar Mitspieler nicht die volle Leistung zeigen, stimmt am Ende das Ergebnis nicht. Bleibt zu hoffen, dass das im Kampf gegen den Abstieg in den nächsten Wochen anders ist.