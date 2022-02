Robin Zentner – der Centurio vom FSV Mainz 05

per Mail teilen

Robin Zentner gehört seit letztem Samstag zum Klub der Einhundert. Gegen Freiburg bestritt der 27-jährige Stammtorhüter des FSV Mainz 05 sein einhundertstes Bundesligaspiel. Dabei wäre seine Karriere fast an einer verletzten Hand gescheitert.

Der Torwart, der draußen Spiele entscheidet…

Als Torwart Robin Zentner im Alter von 11 Jahren zum Probetraining bei Mainz 05 vorspielen soll, ist er an der Hand verletzt. Um ein Haar wäre dieser Termin geplatzt. Die 05er entscheiden damals: Robin soll im Feld mittrainieren. Und prompt blitzt sein Talent auf, denn Robin Zentner hat neben seinem Torwartspiel auch Qualitäten auf dem Feld zu bieten – erinnert sich sein erster Jugendtrainer von der Spielvereinigung Eltville, einer kleinen Stadt auf der anderen Rheinseite.

"Er wollte immer ins Tor. Die erste Halbzeit hat er dann im Tor gestanden. In der 2. Hälfte hat er dann draußen gekickt und hat dann das Spiel quasi entschieden – mit seiner Schnelligkeit"

Der Weg in die Bundesliga

Bei Mainz 05 durchläuft Robin Zentner die Jugendakademie, kann sich dann aber bei den Profis nicht direkt durchsetzen. Zentner wird mit 20 Jahren zu Holstein Kiel ausgeliehen. Das Ganze für 24 Monate und bekommt so Spielpraxis - 26 Einsätze für die Störche. Sein erstes Pflichtspiel für Mainz 05 absolvierte Zentner im Oktober 2017 ausgerechnet gegen Kiel im DFB-Pokal.

Der Weg zum Stammtorhüter

Der erste Bundesligaeinsatz datiert vom 27.Oktober 2017. Gleich ein Derby. Der Gegner damals: Eintracht Frankfurt. In den nächsten 1 ½ Jahren wechselt sich Robin Zentner sich mit Florian Müller und René Adler im 05 Tor ab. Ab Der Saison 19/20 ist Zentner endgültig zum der Stammtorhüter der Rheinhessen aufgestiegen. Jetzt hat er es am vergangenen Samstag mit dem Spiel beim SC Freiburg auf 100 Bundesligaspiele gebracht und ist stolz darauf

Das bedeutet mir schon viel. Ist zwar nur 'ne Zahl, da es für mich hier bei Mainz 05 nicht immer so leicht war. Ich habe mich aber immer durchgesetzt. Deshalb bedeutet mir das schon einiges.

Die wichtigsten Momente in Zentners Karriere

Sein, wie er sagt, schlimmstes Erlebnis hat Robin Zentner bei der 0:8 Klatsche in Leipzig am 2. November 2019. Sein kuriosestes passierte fast auf den Tag genau 2 Jahre zuvor. Der Tritt in das Luftloch gegen Mönchengladbach, als er den Ball mit dem Elfmeterpunkt verwechselt, weil Robin Zentners Blick schon auf seinen Mitspieler gerichtet ist. Es ist die Slapstick-Nummer des Jahres. Das Video geht viral und wird bis heute knapp eine Million Mal geklickt. Seitdem ist der Mainzer Torhüter weltbekannt.