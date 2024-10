Thomas Tuchel startete einst beim 1. FSV Mainz 05 im Trainerjob durch. Nun soll er die Three Lions zum WM-Titel führen. Am Rande des Trainingsplatzes der Rheinhessen fallen die Reaktionen skeptisch aus.

Kaum war es offiziell, da kam direkt der Glückwunsch vom ehemaligen Klub. "He knows how to lift a trophy! Viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe, Thomas", schrieben die 05er auf X. Und tatsächlich: Tuchel weiß, wie es sich anfühlt, Pokale zu stemmen. Auf dem dazugehörigen Bild reckt der neue englische Nationalcoach die Trophäe für den Gewinn der deutschen A-Jugendmeisterschaft 2009 in die Höhe.

Wenige Monate später beerbte er bei den Rheinhessen Trainer Jörn Andersen und ließ in den kommenden Jahren teilweise spektakulären Offensivfußball spielen. Es folgten Stationen bei Borussia Dortmund, Paris St. Germain, dem FC Chelsea und Bayern München. Der Vertrag beim deutschen Rekordmeister war zum Ende der vergangenen Saison aufgelöst worden, nachdem Tuchel und der Klub nie wirklich einen Draht zueinander aufgebaut hatten.

Unterschiedliche Reaktionen auf Tuchel-Verpflichtung

Nun wird Tuchel nach Fabio Capello und Sven-Göran Eriksson der dritte Ausländer, der den Job als englischer Auswahltrainer übernimmt. Die Presse im Heimatland des Fußballs reagierte extrem unterschiedlich auf die Wahl des gebürtigen Krumbachers.

Von "England muss bis zum letzten Mann im Trikot englisch sein" in der "Daily Mail" bis zu "Der englische Fußball sollte den explosivsten, dynamischsten, charismatischsten und unmöglich groß und schlaksigsten Trainer, der je in der Premier League für Furore gesorgt hat, wieder willkommen heißen", in der "Sun" reichte die Bandbreite der Kommentare.

Mainzer Fans sind skeptisch

Ein zurückhaltendes bis skeptisches Stimmungsbild ergibt rund ums Trainingsgelände bei Tuchels Ex-Klub aus Mainz. Bei Christa stand der Trainer schon vor der überraschenden Nachricht nicht besonders hoch im Kurs. "Der Tuchel ist für mich irgendwie ein rotes Tuch. Ich mag ihn irgendwie nicht", sagt sie trotz seiner großen Erfolge auf Vereinsebene. "Ich glaube, das wird nicht lange gut gehen."

Wie überraschend Tuchels Engagement auf der Insel ist, zeigt die Reaktion von Michael. "Da bin ich im Moment noch sehr sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich noch keine Entscheidung zu gefasst, wie ich das finden soll. Ich komme damit nicht klar", so der 05-Fan, der scherzhaft vermutet, dass Tuchel die Spieler erstmal auf die Waage stellen wird. Schließlich gilt der Trainer als jemand, der viel Wert auf Ernährung legt.

"Ich finde das ziemlich komisch. Ich denke, dass es da auch schnell Theater geben wird", sagt Stefanie zur Verpflichtung des 51-Jährigen und ist gespannt, wie lange die Zusammenarbeit andauern wird. Immerhin Frank hält es für "eine gute Geschichte" als 05er-Fan, dass ein ehemaliger Coach der Rheinhessen einen solch prestigeträchtigen Job übernimmt. Ob aus der "guten Geschichte" auch eine Erfolgsgeschichte wird? Da ist auch er zurückhaltend: "Ich bin schon erstaunt, dass die Engländer auf einen deutschen Trainer setzen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert."