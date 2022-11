Mainz 05 hadert mit fehlender Effizienz bei Pleite gegen Wolfsburg

per Mail teilen

Nach dem 0:3 gegen den VfL Wolfsburg verstanden die Spieler des 1. FSV Mainz 05 die Welt nicht mehr. Die Rheinhessen scheiterten am kaltschnäuzigen Gegner und eigenen Fehlern.

Nach der herben 0:3-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg mussten sich die Profis des 1. FSV Mainz 05 kurz schütteln. Ratlosigkeit herrschte überall. Mit einer gnadenlosen Effizienz hatte der VfL die mutig agierenden Rheinhessen in die Schranken gewiesen. Doch bereits wenige Minuten nach der schmerzhaften fünften Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga richteten sich die Blicke der 05er auf die anstehende Aufgabe beim FC Schalke 04.

Sportdirektor Martin Schmidt: "Müssen Spielglück auf unsere Seite ziehen"

"Der Start in die Englische Woche war kein guter. Man nimmt aber die gute Leistung mit. Am Mittwoch ist es ein neues Spiel und ein neuer Gegner. Wir müssen diese Effizienz und dieses Spielglück auf unsere Seite ziehen", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Allerdings mahnte der Schweizer, man dürfe sich nicht auf den nach der Begegnung gemachten Komplimenten ausruhen: "Ein gutes Spiel, eine gute Leistung und ein paar Schulterklopfer nützen nichts."

Trotz einer guten Vorstellung lagen die Hausherren zur Halbzeit durch ein Tor von Patrick Wimmer (33. Minute) völlig unnötig zurück. Mainz hatte bei Chancen durch Marcus Ingvartsen und Dominik Kohr Pech.

Dominik Kohr hadert mit der Niederlage

"Wenn wir da in Führung gehen, läuft das Spiel in unsere Richtung. So wie wir angefangen haben und wie unser Plan aufgegangen ist, hatte man eher das Gefühl, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen", sagte Kohr gegenüber SWR Sport.

Wolfsburg gnadenlos effizient

Dem war aber nicht so, da Wolfsburg aus vier Torschüssen drei Treffer erzielte. Maximilian Arnold (70.) und der Ex-Mainzer Ridle Baku (84.) legten im zweiten Durchgang vor 26.750 Zuschauern nach. Nach Arnolds unglaublichem Schuss, bei dem man Robin Zentner im Mainzer Tor nach längerer Betrachtung der Bilder keinen Vorwurf machen konnte, war den Hausherren der Wind aus den Segeln genommen.

Robin Zentner ist ratlos

"Das war ein Nackenschlag. Das macht etwas mit einer Mannschaft", sagte Schmidt. Zentner selbst konnte sich nicht daran erinnern, schon einmal solch ein kurioses Tor kassiert zu haben. "Ich werde mir das nochmal anschauen. Momentan weiß ich nicht, ob ich etwas anders hätte machen können", sagte er zu der vorentscheidenden Szene.

Schmidt monierte nach dem Abpfiff vor allem die mangelhafte Präzision im letzten Drittel. Da sei man oft am letzten Pass oder an der Flanke gescheitert. "Das müssen wir uns ankreiden. Ansonsten waren wir über weite Strecken des Spiels klar dominant", sagte er.

Gegen die destruktive Art der Wolfsburger fand Mainz aber kein Mittel. Die Tempoverschleppung störte immer wieder den eigenen Rhythmus. "Es gibt Tage, da investiert man viel, der Gegner wenig und trotzdem verliert man. Das müssen wir abhaken", sagte Zentner. Am besten schon gegen Schalke.