Jonathan Burkardt hat mit dem Führungstreffer zum 1:0 beim Mainzer 2:0-Sieg in Dortmund das bisher wohl wichtigste Tor seiner jungen Karriere geschossen. Damit hat der 19-Jährige großen Anteil daran, dass Mainz jetzt gute Chancen auf den Klassenerhalt hat.

Achim Beierlorzer wollte gegen Dortmund mal wieder frischen Wind in der Mannschaft entfachen. Der Mainzer Trainer brachte nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Augsburg sechs neue Spieler in die Startelf. Einer davon war Jonathan Burkardt, den aber alle Johnny nennen. Ob Beierlorzer dabei an den Auftritt von Ridle Baku vor zwei Jahren gedacht hat, ist nicht überliefert. Baku hatte am 33. Spieltag in Dortmund in seinem gerade mal zweiten Bundesliga-Einsatz ebenfalls den Führungstreffer erzielt. Mainz hatte dann 2:1 gewonnen und den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Kaum Einsätze, jetzt Mann des Spiels

Das Spiel gegen Dortmund vor zwei Jahren hatten sich die Mainzer als Motivationshilfe nochmal in Erinnerung gerufen und es scheint gewirkt zu haben. Eine gewisse Analogie war nicht zu übersehen. Johnny Burkardt, Jahrgang 2000, hatte den letzten Startelfeinsatz im vergangenen August, am dritten Spieltag gegen Bayern München. Danach folgten nur noch vier Kurzeinsätze. Jetzt bekam er wieder das Vertrauen von Achim Beierlorzer, der sich mit ihm freut: "Er ist ein unheimlich fleißiger Spieler. Auch in der Corona-Zeit hat er immer hart gearbeitet. Deshalb haben wir gesagt: Ein frischer Johnny Burkardt kann uns heute helfen", schwärmt der Trainer. Dass er es gleich mit dem ersten Bundesliga-Tor seiner Karriere dankt, konnte natürlich keiner ahnen.

Eigengewächs mit Potential

Dass ausgerechnet Johnny Burkardt gestern als Matchwinner glänzen konnte, ist auch einmal mehr eine Bestätigung für die Nachwuchsarbeit der Mainzer. Wie Ridle Baku oder dem in dieser Saison zum Stammspieler gereiften Leandro Barreiro, ist auch Burkardt aus der eigenen Jugend der Sprung zu den Profis gelungen. Auch wenn er nicht allzu viele Bundesliga-Einsätze in dieser Saison hatte, so konnte er sich doch schon den Respekt seiner erfahrenen Mannschaftskollegen sichern. Kapitän Danny Latza lobt jedenfalls den Youngster in den höchsten Tönen: "Johnny hat sich nie hängen lassen und immer Gas gegeben. Er hat sogar noch Extra-Schichten gemacht, wenn er nicht im Kader war. Jetzt hat er seine Chance bekommen und er hat sie genutzt. Keiner hat es mehr verdient, ein Tor zu schießen. Ich bin sehr glücklich für den Jungen."

Keine Wunderdinge erwarten

Der Sieg in Dortmund hat die Ausgangsposition für Mainz 05 im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend verbessert. Die Situation vor dem vielgepriesenen "Abstiegs-Endspiel" am Samstag gegen Bremen ist entschärft, aber aus dem Schneider sind die 05er noch nicht. Der Euphorie nach dem Sieg im Rhein-Main-Duell gegen Frankfurt folgte die Ernüchterung nach der Niederlage gegen Augsburg. Möglicherweise steht Johnny Burkardt gegen Bremen wieder in der Startelf. Wunderdinge darf man aber jetzt von ihm nicht erwarten. Den Klassenerhalt könnten ja auch seine Mitspieler perfekt machen.