Gegen Augsburg hatte Mainz 05 einen Sieg oder mindestens ein Unentschieden eingeplant. Nach der bitteren 0:1-Niederlage hat sich die Ausgangsposition im Abstiegskampf deutlich verschlechtert. Sportvorstand Rouven Schröder bleibt im Presse-Gespräch mit dem SWR trotzdem zuversichtlich.

Niederlage gegen Augsburg war schmerzhaft

Viel Zeit bleibt nicht, um das Spiel gegen Augsburg aufzuarbeiten. Und der Blick zurück hilft auch nicht weiter, meint jedenfalls Rouven Schröder. "Wenn man vier Spieltage vor Schluss einen entscheidenden Schritt gehen kann oder muss, dann ist das natürlich ärgerlich. Wir waren durchaus in der Situation, das Spiel auch für uns zu entscheiden", meint Schröder am Tag danach.

Keine Rechenspiele bei Mainz 05

Doch gerade weil Mainz 05 jetzt von vielen schon als Absteiger abgestempelt ist, gibt sich Schröder kämpferisch und hofft auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. Fakt bleibt, dass Mainz es noch aus eigener Kraft schaffen kann. Platz 15 und drei Punkte Vorsprung auf Düsseldorf und Bremen, so die Ausgangsposition. Viele trauen den Mainzern nicht zu, am Mittwoch gegen Dortmund und am letzten Spieltag gegen Leverkusen zu punkten. Deshalb wird das Spiel gegen Bremen am kommenden Samstag zum Abstiegsendspiel stilisiert. Aber Rouven Schröder will von solchen Hochrechnungen nichts wissen: "Man darf sich jetzt nicht beeinflussen lassen von Rechenspielen, dass Mainz gar nicht mehr punktet, Bremen und Düsseldorf dagegen noch sechs Punkte holen."

Rouven Schröder: "Man darf sich jetzt nicht beeinflussen lassen von Rechenspielen"

Rouven Schröder betont: Torschüsse sind erlaubt

Schröder will nicht über das übernächste Spiel sprechen, sondern den Fokus auf Dortmund richten. Auch wenn der BVB aktuell sehr konstant spielt und kaum Schwächen erkennen lässt, rechnen sich die Mainzer auch dort Chancen aus. Das gelingt aber wohl nur mit einem hohen Maß an Effektivität. Torschüsse seien erlaubt, sagt Schröder und hofft, dass der Glaube an den Torerfolg in den Köpfen der Spieler noch da ist. Irgendwann müsse eben der Knoten platzen und man werde belohnt für Mut und Aufwand. Dabei hilft der Blick in die Vergangenheit als Motivationshilfe. Vor zwei Jahren ist Mainz 05 mit einem 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund am 33. Spieltag der Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen. Warum soll das nicht wieder möglich sein?

Schröder: "In Dortmund muss man effektiv sein"

Geisterstimmung statt Hexenkessel

Was in diesem Abstiegskampf wirklich fehlt, ist der Schulterschluss mit den Fans. Normalerweise wäre die Mainzer Arena in einem Spiel wie gegen Bremen ein Hexenkessel. Jetzt ist Geisterstimmung. Und sollte Mainz 05 tatsächlich in die Relegation gehen müssen, taucht noch ein anderes Problem auf. Diese Spiele finden erst im Juli statt. Dann sind einige Spielerverträge bereits ausgelaufen. Schröder verrät, dass es bereits Gespräche mit den betroffenen Spielern gibt, aber er will über das Thema ungern sprechen. Es wäre das falsche Zeichen. Noch geht es schließlich darum, die Relegation oder den direkten Abstieg zu vermeiden.