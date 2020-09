per Mail teilen

Am Freitag steht für Mainz 05 das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse an. Ob die Partie wegen der erneuten Coronafälle bei den Rheinhessen gefährdet ist, ist bislang noch unklar. Auch für den Regionalligisten aus dem Norden.

Wie geht’s weiter beim FSV Mainz 05 nach den beiden neusten Coronafällen in der Mannschaft? Zwei Spieler wurden positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Mehr Informationen hat der kommende Pokalgegner TSV Havelse auch nicht, bestätigt der sportliche Leiter Jan Zimmermann gegenüber SWR Sport: "Wir nehmen es jetzt so, wie es kommt, und versuchen uns bestmöglich vorzubereiten. Aktuell gehen wir auch davon aus, dass wir am Freitag spielen." Der Regionalligist bleibt entspannt, wartet auf eine Nachricht vom DFB und aus Mainz.

"Wir sind fest davon überzeugt, wenn es etwas zu besprechen gibt, dass sich Mainz 05 oder der DFB melden werden. Noch ist nichts passiert, das Spiel ist angesetzt. Aber wir gucken natürlich schon mit einem Auge nach Mainz." Zimmermann sieht das Spiel nach der aktuellen Lage auch nicht gefährdet. "Wir reisen am Donnerstag nach Mainz und freuen uns dann hoffentlich am Freitag spielen zu können. Sollte das nicht so sein, fahren wir wieder zurück und warten auf den nächsten Termin. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht."

Gesundheitsbehörden entscheiden über das Pokalspiel

Beim FSV Mainz 05 ist die Lage dagegen deutlich unentspannter. Vor rund zwei Wochen gab es den ersten positiven Coronafall am Bruchweg. Durch die beiden neuesten Fälle, der zweiten Testspielabsage und den abgesagten Trainingseinheiten vom Wochenende, gestaltet sich die Mainzer Vorbereitung schwierig. Ob das erste Pflichtspiel der Saison stattfinden kann, entscheiden die örtlichen Gesundheitsbehörden. Mit diesen wollen sich die Rheinhessen, die sich bislang zum weiteren Prozedere nicht äußern, eng abstimmen. Im Laufe des Montagnachmittag soll es ein Gespräch zwischen dem Gesundheitsamt aus dem Kreis Mainz-Bingen und dem Verein geben. Dann könnte auch der TSV Havelse etwas schlauer sein.