Der 1. FSV Mainz 05 befindet sich in der Krise. Fünf Niederlagen in fünf Spielen - so lautet die bisherige Saisonbilanz in der Bundesliga. Im Umfeld der Rheinhessen fiel unter anderem deshalb zuletzt immer öfter der Name Christian Heidel. Er war von 1992 bis 2016 für den Klub tätig, die längste Zeit davon als Manager. mehr...