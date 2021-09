05-Fans fordern: Mainz muss sich als "Verein und Einheit zeigen"

per Mail teilen

In der Mainzer Fansszene brodelt es. Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" sprechen die langjährigen Fans und Mitglieder Wolfram Schweickhardt und Christoph Stendzina über die aktuelle Stimmung bei den 05-Anhängern.

Bei den Mainzer Fans herrscht nach wie vor Redebedarf. Gerade und besonders nach den letzen Ereignissen rund um ihren FSV und der aktuellen sportlichen Krise.

Wolfram Schweickhardt und Christoph Stendzina sind langjährige Anhänger und Mitglieder bei Mainz 05, haben schon viel erlebt mit ihrem Club. Den offen Brief an die Vereinsführung haben sie mit verfasst. Die Entwicklungen am Bruchweg, warum Verein und Fans momentan keine Einheit sind und wieso sich die Spieler endlich öffentlich zu ihren Streikgründen äußern sollten - darüber sprechen sie im SWR Sport Podcast "Nur der FSV".