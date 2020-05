Christian Heidel erlebt die Corona-Krise auf Mallorca hautnah mit. Den Re-Start in der Bundesliga begrüßt er ausdrücklich. Im Podcast "Nur der FSV" spricht der ehemalige Manager von Mainz 05 darüber, warum er sich über so manche aktuelle Diskussion und Kritik am Profi-Fußball nur wundern kann.

Christian Heidel wirkt sehr entspannt, freut sich regelrecht auf das Gespräch mit "Nur der FSV". 50 Tage Ausganssperre liegen hinter dem ehemaligen Manager von Mainz 05 und Schalke 04. Seit wenigen Tagen darf der Wahl-Mallorquiner wieder vor die Haustür. "Ich habe in der Zeit gerade zweimal das Haus verlassen. Das war schon was Besonderes. Hier galten strenge Maßnahmen", erzählt er. Die Zeit hat er genutzt, um "mal den Privatbereich Christian Heidel aufzuräumen". Dauer 52:27 min Europas Fußball schaut auf Deutschland und die DFL Ex-05-Manager Christian Heidel erlebt die Corona Krise auf Mallorca. Den Re-Start der Liga, die Diskussionen rund um das Hygienekonzept der DFL und die Kritik aus der Gesellschaft an der Sonderrolle des Profi-Fußballs verfolgt er genau. Und auch wenn Heidel aktuell keine Funktionärstrolle spielt, hat er eine klare Meinung, die er im SWR Sport Podcast „Nur der FSV“ auch sehr deutlich formuliert. Audio herunterladen (44,3 MB | MP3) Klares Ja für den Bundesliga Re-Start In Sachen Bundesliga Re-Start gibt es für den 56-Jährigen keine zwei Meinungen. "Ich bin ganz klar für den Weg, den die DFL, den der Fußball in Deutschland jetzt gegangen sind. Ich finde es aber schon teilweise dramatisch, was da für dummes Zeug erzählt wird. Diese populistischen Diskussionen sind wieder typisch. Ich kann aber verstehen, dass es Zweifel gibt, ob es notwendig ist", so Heidel. Der gebürtige Mainzer ist seit 30 Jahren im Fußball-Geschäft, kennt die Mechanismen und Zwänge bestens. "Man muss das völlig emotionslos sehen. Der gesamte Fußball ist eine Branche. Da werden über drei Milliarden Euro Umsatz bewegt. Da ist es doch normal, dass diese Branche versucht, einen Weg zu finden, mit minimalem Risiko ihren Job fortzusetzen", so der Ex-Funktionär. "Lufthansa würde auch ohne Passagiere fliegen, wenn sie dafür Geld bekäme" Man merkt Heidel an: Die Diskussionen um das Thema "Fußball-Neustart" bewegen ihn sehr. Er zieht einen plastischen Vergleich. "Ich behaupte, die Lufthansa würde auch ohne Passagiere fliegen, wenn sie dafür Geld bekäme." Kritik nicht sachlich Für die aus seiner Sicht teilweise unsachliche Kritik am Fußball-Neustart, findet Heidel deutliche Worte. "Der Fußball tut alles dafür, um diese Branche zu retten, ohne dass irgendein anderer Mensch darunter leiden muss." Nicht nachvollziehbar sind für ihn die Diskussionen um möglicherweise fehlende Testkapazitäten, die durch das Hygiene-Konzept der DFL entstehen würden. "Niemand hat dadurch einen Nachteil. Dass es im Fußball ein Risiko gibt, ist klar." Nur der FSV - Der Podcast Den Podcast "Nur der FSV" können Sie über verschiedene Apps und Programme hören und abonnieren. Einfach auf einen der folgenden Links klicken. Nur der FSV - Podcast Link bei SWR.de/sport Nur der FSV - iTunes Nur der FSV - Spotify Nur der FSV - RSS-Feed Wichtiger ist für Heidel, dass "das System funktioniert". Er wünscht sich, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann, um "es so gerecht wie möglich für alle Klubs zu machen". Rente ist kein Thema Seit gut einem Jahr ist Heidel nicht mehr im Fußballgeschäft aktiv. Nach seiner Trennung von Schalke 04 war der leichte Schlaganfall für ihn eine Warnung, doch erstmal eine längere Pause anzutreten. "Ich habe die Auszeit genossen, werde aber sicher noch nicht in Rente gehen", erzählt er. Stattdessen blickt der früherer "Macher" von Mainz 05 entspannt in die Zukunft. "Ich habe mir vorgenommen, in aller Ruhe alles anzuschauen. Ich habe keinerlei Druck. Ich werde dann eine Aufgabe annehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir Spaß machen wird." Und dann überrascht er noch mit der Aussage, dass die "neue Aufgabe nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun haben muss". Wenn man Christian Heidels Fußball-Leidenschaft im Podcast "Nur der FSV" hört, ist das allerdings schwer zu glauben.