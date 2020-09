per Mail teilen

Alexander Hack ist in dieser Woche zu Gast im Podcast "Nur der FSV". Der Mainz 05-Abwehrspieler spricht in diesen Zeiten natürlich auch über das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Fußball.

Händeschütteln verboten, Körperkontakt vermeiden – das Coronavirus ist im Alltag der Fußballprofis angekommen. Aber wie lässt sich das im Fußball umsetzen? Etwa beim Torjubel? "Man kann die Emotionen nach einem Tor nicht so einfach abstellen", sagt Alexander Hack und fügt hinzu: "Wenn ich mich über ein Tor freue, sage ich bestimmt nicht, hört auf mich anzufassen."

"Geisterspiele" sind gerechtfertigt

Das Coronavirus ist auch bei den Fußballprofis von Mainz 05 das Thema Nummer eins in der Kabine, vor und nach dem Training. Dazwischen versuchen sich alle voll auf Fußball zu konzentrieren. Es ist keine schöne Situation, aber die Geisterspiele ohne Zuschauer sind nach Meinung von Hack nicht zu ändern: "Die leeren Ränge sind gerechtfertigt. Aber ich möchte kein Entscheider bei dieser Sache sein." Er fordert eine einheitliche Lösung für die gesamte Liga und appelliert an die Solidarität in dieser Krise von Menschen, die weniger gefährdet sind zum Schutz derer, die das Virus stärker bedrohen könnte.

Köln hat sich positiv entwickelt

Für das Spiel in Köln am Samstag vor leeren Rängen sieht Hack einen kleinen Vorteil für Mainz. Klar, wenn dem Gegner die gewohnte Unterstützung von zigtausend Fans fehlen wird. Aber das heißt nicht, dass es einfach wird. Köln hat viele starke Einzelspieler, die Trainer Markus Gisdol offensichtlich gut zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Köln hat sich nach dem Trainerwechsel von Achim Beierlorzer zu Gisdol positiv entwickelt. Mainz fehlt es dagegen trotz positiver Ansätze an der Konstanz. Auf gute Leistungen wie gegen Paderborn folgen Gruselspiele wie gegen Düsseldorf.

Hack will wieder mitspielen

Alexander Hack ist nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder einsatzfähig und hofft gegen Köln auf einen Einsatz. Er will mit Mainz auf jeden Fall die Klasse halten und plant seine mittelfristige Zukunft hier: "Seit ich hier angekommen bin, fühle ich mich pudelwohl im Verein und der Stadt, aber wie es langfristig für mich weitergehen wird – keine Ahnung", sagt Hack. Er würde gerne noch mehr von der Welt sehen, ins Ausland gehen. Ob das während der Fußballkarriere oder erst danach geschehen soll, lässt er offen.

Volle Leistung auch ohne Zuschauer

Erstmal zählt nur das nächste Spiel und das wird ein Novum sein für den Profi: Gespensterkulisse in Köln ohne Zuschauer. Trotzdem wollen die 05er volle Leistung zeigen. Auch wenn es keiner im Stadion sehen kann, soll das Spiel ein echter Hingucker werden.