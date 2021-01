Der Fußballprofi von Mainz 05 konnte 15 Monate nicht mehr Fußball spielen - und auch kein Fußball mehr schauen. Hinter dem Comeback des Österreichers steckt viel Arbeit, Geduld, Frust und die Sorge, dass es doch nicht mehr reicht.

Schlusspfiff in Freiburg. Trainer Sandro Schwarz reißt die Hände in die Luft. Die Spieler fallen sich lachend in die Arme. Überall strahlende Gesichter, und mittendrin Phillipp Mwene.

Lange Leidenszeit

Es ist der 10.11.2018. In diesem Moment ahnt Mwene noch nicht, dass er gerade seine letzten Minuten auf dem Platz erlebt hat. Er weiß noch nicht, dass ihn in den nächsten 15 Monaten eine lange und kräftezehrende Reha erwarten wird. Alles schien perfekt bei Mwene: Mit dem 3:1- Sieg in Freiburg konnten sich die Mainzer damals auf den neunten Tabellenplatz hocharbeiten, Mwene wurde in der 82. Minute eingewechselt. Doch nach dem Spiel plagten ihn große Schmerzen im Knie. Wie sich später herausstellt hatte er eine gereizte Patellasehne und eine Verknöcherung, die operativ entfernt werden muss. Als der 26-Jährige dann glaubte, seine Verletzung überwunden zu haben, entzündete sich auch noch die Sehne und es war klar, dass erstmal nicht an eine Rückkehr zu denken war.

Es ist der 29.02.2020. Ein Blick in den Tunnel: 22 Spieler warten darauf, endlich auf den Platz zu gehen. Einer von ihnen ist Phillipp Mwene.Er kann es kaum abwarten, wieder das zu tun, was er über alles liebt: Fußballspielen. Das ist der Augenblick, auf den er so lange hingearbeitet hat. Die Angst vor dem Karriereende ist verflogen. Dieser Moment war die ganze harte Arbeit wert. Das Ziel seiner langen Reise war endlich erreicht.

Als wäre Mwene nie weggewesen

Draußen warten 24.231 jubelnde Zuschauer, die dem bevorstehenden Spiel entgegenfiebern.Und dann ist es so weit: Die Nummer 23 betritt nach 476 Tagen mühsamer und intensiver Reha wieder das Feld. In den nächsten 90 Minuten spielt Mwene, als wäre er nie weggewesen. Es wirkt fast so, als hätte es seine Verletzung nie gegeben.

Unterstützung von Familie und Verein

Die Mainzer holen mit dem 2:0- Sieg gegen Paderborn drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Stadion feiert die Mannschaft und den Trainer. Die Freude über das beeindruckende Comeback von Mwene geht im Jubel fast unter. Der Österreicher kann eh kaum jubeln, so anstrengend waren die 90 Minuten auf dem Platz dann doch. Entkräftet aber überglücklich, endlich wieder spielen zu können, das ist Mwene. Eine Garantie für das Comeback gab es nie, auch keinen festen Plan. Wie auch? Aber. Vor allem mit der Unterstützung seiner Familie und des Vereins kämpfte sich der 26-Jährige wieder zurück aufs Spielfeld.

Die lange Verletzungspause kostete Mwene viel Geduld und Arbeit: "Es war wirklich nicht so einfach, weil man das Gefühl hat, bei einem selbst bleibt das Leben so stehen, bei allen anderen geht es weiter. Und irgendwann konnte ich dann auch gar keinen Fußball mehr schauen, weil es mich einfach nur noch frustriert hat."

Der Österreicher musste wieder ganz bei Null anfangen. Er musste seinen Laufstil ändern, um das Knie weniger zu belasten und lernen, immer wieder mit Rückschlägen umzugehen. Sein erstes Spiel nach über 15 Monaten Verletzungspause war für Mwene ein erster wichtiger Schritt, auf den er in Zukunft aufbauen will.