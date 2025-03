Paul Nebel: Beim KSC gereift - mit Mainz 05 in die Champions League?

Paul Nebel ist in Mainz eine der Entdeckungen der Saison. Der U21-Nationalspieler führt das auf seine Erfahrungen beim Karlsruher SC und das Trainerteam der Mainzer zurück.

Acht Spieltage vor Saisonende steht der 1. FSV Mainz 05 auf Rang drei der Tabelle der Bundesliga. Ein Grund dafür: Paul Nebel. Denn der 22-Jährige hat schon sieben Tore erzielt und vier vorbereitet.

Paul Nebel führt seinen steilen Aufstieg bei den Mainzern zum einen auf die mannschaftliche Geschlossenheit und das "gute Trainerteam" bei den Rheinhessen zurück. Er profitiere aber auch sehr von seiner Zeit als Leihspieler beim Karlsruher SC, erklärte der Offensivmann bei einem Medientermin der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Er sei in den vergangenen beiden Spielzeiten beim badischen Zweitligisten "als Mensch und als Fußballer gereift", erklärte Nebel, der mit den Mainzern aktuell für Furore in der Bundesliga sorgt. Nachdem er in der Mainzer Jugend ausgebildet worden war, sei er in Karlsruhe "mal aus der Komfortzone herausgekommen", erklärte Nebel. Zudem habe er von erfahrenen Mitspielern wie Lars Stindl oder Jerôme Gondorf, die ihre Karrieren als Profis inzwischen beendet haben, beim KSC viel gelernt.

Champions League? Wäre "riesig"

"Irgendwann mal in der Champions League zu spielen, wäre natürlich riesig", so Nebel. "Wir müssen uns nicht verstecken und können auch sagen, dass wir Großes erreichen wollen, aber für uns ist erst mal wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel denken", fügte der 22-Jährige an.

Er habe viel daran gearbeitet, effektiver zu werden, berichtete Nebel. In einem "Flow", wie ihn Mainz 05 hat, würden manche Dinge auch einfacher fallen. "Wir sind glücklich darüber, wo wir gerade stehen", sagte Nebel, der mit den 05ern aus den vergangenen sechs Partien 14 von 18 möglichen Punkten geholt hat. "Aber uns ist auch bewusst, dass wir noch einige schwierige Spiele vor der Brust haben."

Nebel und die deutsche U21 bestreiten am Freitag (18:00 Uhr) ein Länderspiel in der Slowakei und am kommenden Dienstag in Darmstadt noch ein weiteres gegen Spanien.