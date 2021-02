Als Fußballprofi muss man in den sozialen Netzwerken einiges an Beleidigungen und Schmähungen ertragen. In der Mainzer Allgemeinen Zeitung spricht Mainz 05-Profi Karim Onisiwo über eine rote Linie, die überschritten worden ist.

Mit KZ-Nachricht rote Linie überschritten

Den Alltagsrassismus kennt Karim Onisiwo aufgrund seiner Hautfarbe bereits seit seiner Kindheit. Der in Wien geborene Sohn eines Nigerianers und einer Österreicherin hat lange versucht, den Hass zu ignorieren und zu verdrängen. Doch ein Kommentar nach dem Sieg der Mainzer bei Borussia Mönchengladbach hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Da schreibt ein sogenannter Borussen-Fan auf Instagram: "Du gehörst ins KZ, Keck."

Rassismus hat im Fußball und in der Welt nichts zu suchen

Nach diesem Vorfall bricht Onisiwo erstmals sein Schweigen und spricht in dem AZ-Beitrag offen über seine Erfahrungen mit Rassismus. "Es ist schockierend, dass Menschen überhaupt so denken und so etwas schreiben. Aber selbst mit so einer fürchterlichen Nachricht dieses Ausmaßes konfrontiert zu werden, das lässt einen nicht los", sagt Onisiwo und fügt hinzu: "Das ist so unangenehm und unmenschlich und so unglaublich, dass Menschen einfach nicht verstanden haben, dass so ein Denken im Fußball und überhaupt in der Welt nichts zu suchen hat."

Rassismus ist allgegenwärtig

Onisiwo weiß, dass er nicht der einzige Fußballprofi ist, der so beleidigt wird. Viele andere bekommen ebenfalls regelmäßig ähnliche Nachrichten, auch nach dem Gladbach-Spiel war das so. "Es gibt so viele Menschen, die nach einer Plattform für ihr Gedankengut suchen", beschreibt Onisiwo das Problem, dass für ihn kein leises Thema ist, über das man den Mantel des Schweigens hüllen kann. Rassismus ist ein lautes Thema, denn er ist allgegenwärtig und deshalb will der Österreicher jetzt nicht mehr still sein. Er weiß, dass er alleine das Thema nicht aus der Welt schaffen kann, aber er will diejenigen, die solche Dinge vielleicht nur deshalb schreiben, weil sie einen gegnerischen Spieler verbal verletzen wollen, zum Nachdenken bringen.

Instagram zeigt sich handlungsunfähig

Erschreckend ist auch der Umgang der großen Social Media-Kanäle mit solchen Hasskommentaren, die im analogen Leben sicherlich Konsequenzen hätten. Mainz 05 hat den oben genannten KZ-Post bei Instagram gemeldet. Doch von dort kam nur diese lapidare Antwort: "Der von Ihnen gemeldete Inhalt fällt offenbar nicht unter das Netzwerkduchsuchungsgesetz (NetzDG). Deshalb sind wir nicht in der Lage, Maßnahmen bezüglich Ihrer Beschwerde zu ergreifen." Und damit ist der Fall für Instagram offensichtlich erledigt.

Onisiwo blüht unter Svensson auf

Umso wichtiger ist es, dass Spieler wie Karim Onisiwo solche Grenzüberschreitungen öffentlich machen und brandmarken. Ihm ist nur zu wünschen, dass er sich von unverbesserlichen Rassisten nicht die Freude an seinem Beruf vermiesen lässt. Denn eigentlich hätte er aktuell gute Gründe, bestens gelaunt zu sein. Unter Trainer Bo Svensson blüht er regelrecht auf, ist maßgeblich am Mainzer Aufschwung beteiligt. Sportlich läuft es einfach prima.