Im Moment dürfen in Rheinland-Pfalz nur die Profifußballer des FSV Mainz 05 trainieren. Das wird auch zumindest noch bis Dienstag so bleiben: In Rheinland-Pfalz erhalten alle anderen Athleten keine Ausnahmegenehmigung, während die Kaderathleten in Baden- Württemberg und dem Saarland bereits wieder trainieren dürfen. mehr...