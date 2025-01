Nach Pleite bei Bayer: Mainz 05 bangt und hofft wegen Jonathan Burkardt

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 verliert das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen mit 0:1. Noch ärgerlicher ist für die Rheinhessen aber der drohende Ausfall von Kapitän und Nationalstürmer Jonathan Burkardt, der früh ausgewechselt werden musste.

Dass es ein gebrauchter Abend für den 1. FSV Mainz 05 werden könnte, hätte man bereits in der zweiten Spielminute erahnen können. Nach einem Laufduell mit Leverkusens Verteidiger Edmond Tapsoba griff sich Jonathan Burkardt an den linken Oberschenkel. Der Mainzer Kapitän, dessen Einsatz wegen muskulärer Probleme ohnehin auf der Kippe gestanden hatte, musste sich zunächst behandeln lassen und verließ dann, gestützt von zwei Betreuern und mit einem dicken Eisverband am Oberschenkel, den Platz. Eine herbe Schwächung für die Rheinhessen, denn Burkardt war in Topform und hatte erst vor wenigen Tagen mit einem Doppelpack für den 2:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum gesorgt.

Bo Henriksen hofft, dass es "nicht ganz so schlimm ist"

Nun muss die Diagnose beim Stürmer, der bereits zwölf Saisontore erzielt hat, abgewartet werden. "Er meinte, es sei nicht ganz so schlimm wie letztes Mal", sagte Trainer Bo Henriksen am ARD-Mikrofon. "Wir hoffen, dass er nur zwei, drei Wochen ausfällt."

Sportdirektor Niko Bungert stieß bei "Sky" ins gleiche Horn: "Das lässt uns hoffen, dass wir ihn in den nächsten Wochen wieder dabei haben." Burkardt war gerade erst nach einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel, die er Mitte Dezember erlitten hatte, zurückgekehrt.

Für Burkardt kam in Leverkusen bereits nach drei Minuten Amindo Sieb - doch die Mainzer waren ohne ihren Angreifer Nummer eins in der Offensive fast wirkungslos. 7:20 lautete am Ende das Torschussverhältnis aus Sicht der Rheinhessen, die durch Jae-sung Lee und Anthony Caci im Nachsetzen (51.) sowie durch Kaishu Sano (57.) nur zwei hochkarätige Chancen hatten. Dafür verteidigten die 05er leidenschaftlich und hatten einen überragenden Keeper Robin Zentner im Kasten. Nur beim Freistoßtreffer von Alejandro Grimaldo aus 19 Metern (48.) war der Mainzer Torhüter machtlos.

Bo Henriksen: "Wir haben aber auch schon Spiele ohne Burkardt gewonnen"

"Dass Jonathan Burkardt vom Platz musste, war für uns natürlich nicht gut. Wir haben aber auch schon Spiele ohne ihn gewonnen", bilanzierte Coach Henriksen nach der Partie. "Wir waren in den ersten 30 Minuten nicht hundertprozentig da. Insgesamt war Leverkusen die bessere Mannschaft."

"Das ist Fußball, heute war es nicht unser bestes Spiel"

Mit seiner Abwehr war Henriksen zufrieden - mit seinem Angriff eher weniger. "In Leverkusen ist es natürlich schwierig. Sie haben die letzten Spiele allesamt gewonnen und sind Deutscher Meister", sagte der Däne. "Unser Anspruch ist es aber, mit dem Ball besser zu sein. Das war in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten Hälfte, da waren wir mutiger. Aber das ist Fußball, heute war es nicht unser bestes Spiel."

Trotzdem darf Mainz 05 auf eine starke Hinrunde zurückblicken. 28 Punkte hätten den Rheinhessen vor der Saison wohl nur wenige zugetraut. Dementsprechend fiel auch Henriksens Fazit aus: "Wir dürfen sehr stolz sein auf unsere Ausbeute, es war eine gute Hinrunde."

Für Henriksen persönlich endete die Vorrunde nicht ganz so schön. In der Nachspielzeit beklagte sich der Coach beim Vierten Offiziellen und ließ sich nicht beruhigen. Schiedsrichter Tobias Welz zeigte dem Dänen erst Gelb und nur wenige Sekunden später Gelb-Rot. So gesehen endete das Spiel für Mainz 05, wie es begonnen hatte - mit einer personellen Schwächung.