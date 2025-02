per Mail teilen

Drittes Auswärtsspiel im neuen Jahr, dritte Niederlage für den 1. FSV Mainz 05. Beim 0:1 (0:1) gegen den SV Werder Bremen erwischten die Rheinhessen einen gebrauchten Abend. Einen, der noch länger schmerzen könnte.

Der Trainer gesperrt, der Regisseur angeschlagen und die Chance auf Platz vier vorerst dahin: Mainz 05 erlebte einen teuren Freitagabend in Bremen und muss sich nach der 0:1 (0:1)-Niederlage mit Blick auf die kommenden Aufgaben erst einmal neu sortieren.

Auch Stefan Bell angeschlagen

Coach Bo Henriksen wird in der Partie gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag sicher mit einer Gelbsperre fehlen, zudem bangen die Rheinhessen um Nadiem Amiri und Stefan Bell.

Bo Henriksen: "Totale Katastrophe"

"Das ist eine totale Katastrophe. Natürlich ist das mein Fehler", sagte Henriksen zu seiner zweiten Sperre binnen weniger Wochen. Schon bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin am 19. Januar war der Däne, der jüngst seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, nach einer Gelb-Roten Karte von seinem Assistenten Michael Silberbauer ersetzt worden.

"Ich wollte eine Ecke haben, bekomme sie nicht und Werder macht mit der nächsten Ecke das 1:0", sagte Henriksen zu der Szene, die ihn im Weserstadion erzürnte. Der Däne war sogar im Recht: Tatsächlich hätte seine Mannschaft in Ballbesitz bleiben müssen. So machte er seinem Ärger lautstark Luft und sah von Schiedsrichter Martin Petersen aus Stuttgart die Gelbe Karte.

Leonardo Bittencourt (15. Minute) erzielte in der ersten Halbzeit das Tor des Tages für die Gastgeber. Mainz kämpfte im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage an, verlor dann aber auch noch zwei wichtige Kräfte. Sowohl Amiri als auch Bell mussten frühzeitig angeschlagen vom Platz. Wie lange sie pausieren müssen, war zunächst noch nicht klar. Weitere Untersuchungen am Wochenende sollen Aufschluss darüber bringen.