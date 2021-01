Auch mit dem neuen Trainer Bo Svensson hält die sportliche Talfahrt des 1. FSV Mainz 05 an. Gegen Eintracht Frankfurt setzte es für die Rheinhessen am 15. Bundesliga-Spieltag eine 0:2 (0:1)-Heimpleite. Damit stürzten die 05er auf den letzten Tabellenplatz ab. Für die Hessen war es der erste Bundesligasieg in Mainz. mehr...