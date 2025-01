"Unglaublich": Top-Talent Nelson Weiper lässt Mainz 05 von Europa träumen

Nach langer Leidenszeit ist Nelson Weiper der Matchwinner für den 1. FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Der Mittelstürmer brilliert bei seinem Startelf-Comeback.

Erst genoss Nelson Weiper den Erfolg überschwänglich mit den Anhängern des FSV Mainz 05 auf der Tribüne - die Fans hatten ihn zuvor gefordert. Dann stimmten Verantwortliche und Mitspieler ein Loblied auf den 19 Jahre alten Matchwinner an.

Nelson Weiper darf nach dem Sieg von Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart im Fan-Block die "Humba" anstimmen. IMAGO Jan Hübner

Bo Henriksen: "Nelson Weiper war überragend"

"Hut ab! Respekt!", sagte Mittelfeldstratege Nadiem Amiri über die Leistung des Teenagers beim 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Trainer Bo Henriksen fand Weiper "überragend".

Der Hauptdarsteller selbst konnte sein beeindruckendes Startelf-Debüt in dieser Saison mit dem Treffer zum 1:0 in der 29. Minute noch gar nicht richtig in Worte fassen. "Ja, es war unglaublich. Es war unglaublich, wieder ein Tor zu schießen, in der Startelf zu spielen und drei Punkte im Endeffekt einzufahren", sagte Weiper, der auch abgesehen vom Tor die VfB-Verteidigung mit seinem spritzigen Auftritt immer wieder vor Probleme stellte.

"Er hat brutale Meter hingelegt, hat sich gegen die Innenverteidiger aufgerieben", schwärmte FSV-Sportdirektor Niko Bungert vom Mittelstürmer: "Dass er dann auch sehr, sehr torgefährlich ist und seine Laufwege supergefährlich sind und er einen guten Abschluss hat, das wissen wir."

Paul Nebel: "Es freut mich total für Nelly"

Vorbereitet wurde Weipers Treffer mustergültig von Paul Nebel, einem weiteren Mainzer Eigengewächs. Der Offensivspieler, in der abgelaufenen Spielzeit nach Karlsruhe ausgeliehen, nimmt immer mehr eine tragende Rolle bei den Rheinhessen ein. "Es freut mich total für Nelly. Es war nicht immer leicht für ihn, in den letzten Wochen hat er weniger gespielt. Gerade als junger Spieler ist es nicht immer einfach, wenn man weniger zum Zug kommt. Deswegen hat er sich jetzt das Tor verdient. Er hat wirklich ein Super-Spiel gemacht. Ich habe schon vor dem Spiel so ein bisschen zu ihm gesagt, dass ich versuche, ihm ein Tor aufzulegen. Dass das dann geklappt hat, ist natürlich umso schöner", sagte Nebel am Tag nach der Partie im Gespräch mit SWR Sport.

Startelf-Comeback nach langer Leidenszeit

So wie Nebel freute sich auf Mainzer Seite jeder für Weiper. Seinen bis dahin letzten Bundesliga-Treffer hatte der 19-Jährige im April 2023 erzielt. Ein knappes halbes Jahr später begann aufgrund einer Meniskusverletzung eine lange Leidenszeit. Rund 200 Tage fiel er aus, die Saison 2023/2024 verpasste er dadurch fast komplett, in der laufenden Spielzeit pirschte er sich wieder heran.

Die Phase mit und nach der Verletzung sei nicht leicht für Weipert gewesen, meinte Bungert. Doch gegen Stuttgart machte der Jungspund selbst den Ausfall des nach wie vor verletzten Jonathan Burkardt vergessen. "Dann so wiederzukommen mit so einer eigenen Überzeugung - das spricht für ihn", befand der Sportdirektor, der "sehr happy" über diese Entwicklung sei.

"Das ist eine wunderschöne Geschichte", sagte Henriksen über das traumhafte Startelf-Comeback von Weiper. Der Angreifer habe großes Potenzial, betonte der Coach. Man müsse aber Geduld mit dem Youngster haben. "Er muss natürlich auch spielen. Das ist natürlich wichtig für den Prozess", erklärte Henriksen.

Amiri will etwas anderes feiern als den Klassenerhalt

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga dürfen die Mainzer auch dank Weiper und dem Treffer von Anthony Caci (86.) vom Europapokal träumen. Die Rheinhessen stehen auf dem sechsten Platz und wirken extrem gefestigt.

"Wenn wir keinen Traum hätten, würde ich nicht jeden Tag aufstehen und ins Training kommen", sagte Amiri. Jeder träume davon, international zu spielen, betonte der 28-Jährige. "Ich habe es ja vor der Saison gesagt: Ich will etwas anderes feiern zum Ende der Saison und nicht den Klassenerhalt." Dafür müsse die Mannschaft aber auch in den kommenden Wochen "klar" und "bodenständig" bleiben.