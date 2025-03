Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 präsentiert sich aktuell in absoluter Topform - und ist damit auch ein Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nein, ein Lautsprecher ist Nadiem Amiri nicht. Auch wenn die Szenen nach dem Auswärtssieg des 1. FSV Mainz 05 bei Borussia Mönchengladbach etwas anderes vermuten ließen. Amiri stand mit einem Megafon vor dem Mainzer Fanblock, gab bei den Feierlichkeiten den Takt vor. Einen Tag später schlug der Mittelfeldtechniker im Gespräch mit SWR Sport wieder ruhigere Töne an.

Nadiem Amiri: "Ich bin entspannt"

In welch bestechender Form Amiri aktuell ist, bewies er einmal mehr am Freitagabend in Mönchengladbach. Das Tor von Dominik Kohr zum 2:1 mit einem Freistoß vorbereitet, das Tor zum 3:1-Endstand mit einem satten Fernschuss selbst erzielt. Dazu das Spiel der Rheinhessen gelenkt, immer wieder für Impulse gesorgt. Ist er in der Form seines Lebens? "Nein, ich bin entspannt. Ich gebe mein Bestes. Die Mannschaft unterstützt mich brutal und der Coach gibt mir die Freiheiten", so der 28-Jährige.

Bescheidene Töne angesichts der herausragenden Leistungen, die er und seine Mainzer Teamkollegen Woche für Woche auf den Platz bringen. Vier Siege nacheinander in der Bundesliga, mindestens bis Sonntagnachmittag Tabellendritter - Mainz 05 ist auf Kurs Champions League. Mit Antreiber Amiri, der in der Bundesliga neun direkte Torbeteiligungen (sechs Tore, drei Assists) auf dem Konto hat.

Ist Amiri ein Kandidat für die Nationalmannschaft?

Das konstante Leistungs-Hoch von Nadiem Amiri bleibt weder Fans noch Experten verborgen. Angesprochen auf die Aussage von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, dass er neben Jonathan Burkardt und Robin Zentner als einer von drei Mainzern in die Nationalmannschaft gehöre, sagte Amiri: "Es freut mich, wenn ich so etwas höre. Es ist eine Bestätigung der harten Arbeit. Gucken wir mal, was passiert."

Bislang hat der gebürtige Ludwigshafener fünf A-Länderspiele absolviert, das letzte davon am 11. November 2020 gegen Tschechien (1:0). Damals war Joachim Löw noch Bundestrainer, nun kommen die Nominierungsanrufe von Julian Nagelsmann. Klingelt es auch bei Nadiem Amiri? Das zeigt sich spätestens am Donnerstag (12. März), wenn Nagelsmann seinen Kader für das Viertelfinale in der Nations League (20. und 23. März) gegen Italien bekannt gibt.

Amiri hat hohe Ziele mit Mainz 05

Unabhängig von der Nominierung für das DFB-Team hat Amiri die Ziele mit Mainz 05 fest im Blick. "Ich habe nicht umsonst verlängert", sagte Amiri in Bezug auf seine Vertragsverlängerung im Mai 2024. "Vor der Saison bei der Saisoneröffnung habe ich vor allen Fans gesagt, dass ich am Ende der Saison etwas anderes feiern will als den Nicht-Abstieg. Wir sind auf einem guten Weg." Der Weg der Rheinhessen scheint in Richtung Europapokal zu führen. Und der von Nadiem Amiri mindestens ins Notizbuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann.