05er-Wahnsinn: Mainz düpiert den FC Bayern

Der FSV Mainz 05 dreht das Spiel gegen den FC Bayern und setzt seine Super-Serie fort.

Bis zur 65. Minute deutete nicht viel auf einen Erfolg des FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München hin. Bis dahin hatte der Rekordmeister durch ein Tor von Sadio Mané mit 1:0 geführt.

Dann aber traf Mainz-Angreifer Ludovic Ajorque aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1. Die Mainzer ließen nicht locker und versetzten einem verunsicherten Gegner den Knockout. Leandro Barreiro (73.) und Aarón Martín (79.) sorgten für den 3:1-Endstand und brachten die Mainzer Arena zum Kochen.

"Wahnsinn. Viele Emotionen, viele Sachen grad im Kopf. Ein verdienter Sieg. Ich bin sehr glücklich über die Leistung der Mannschaft und meine eigene Leistung", sagte Barreiro nach dem Spiel im ARD-Interview.

Mainz baut gegen den FC Bayern die Super-Serie aus

In nur 14 Minuten sorgten die 05er für die Fortsetzung ihrer beeindruckenden Serie. Sie sind nun seit zehn Spielen ungeschlagen und stellen damit einen neuen Vereinsrekord auf. Die Bayern werden derweil zum Lieblingsgegner der Mainzer. Das 3:1 war bereits der dritte Heimsieg in Serie gegen das Starensemble aus München.

"Das ist unglaublich. Vor allem die zweite Halbzeit mit 3:0 zu gewinnen gegen die Bayern. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was die Mannschaft hier abreißt", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt.

Mainz-Profi Bell: FC Bayern hat nicht mehr dran geglaubt

Beeindruckend war, wie souverän die Mainzer den Sieg nach dem 3:1 ins Ziel brachten. Von einer großen Schlussoffensive der Münchener war jedenfalls nicht viel zu sehen.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht am Ende. Weil wir es geschafft haben, auch nicht so viele Chance zuzulassen. Dadurch war das Gefühl da, dass wir das Ding durch haben und auch der Gegner nicht mehr so dran geglaubt hat", sagte 05-Verteidiger Stefan Bell.

Mainz gegen Bayern: Svensson "froh" über knappen Pausenrückstand

Bo Svensson zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und sofort bemüht, den Sieg einzuordnen. "Wir lagen zum Glück nur 0:1 zur Halbzeit zurück. Das Problem war das Spiel mit dem Ball, da haben wir sehr, sehr viele Fehler gemacht", sagte der Mainzer Trainer. "Die zweite Halbzeit war dann einen Tick besser. Und mit dem Tor war die Energie auf unserer Seite."

Mit jetzt 45 Punkten liegt der FSV auf Rang sechs und hat beste Chancen auf den Einzug ins internationale Geschäft.