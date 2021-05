Weltweit feiern muslimische Familien ab dem Abend des 12. Mai das Ende des Ramadan. Entweder, es fällt wieder kleiner oder sogar komplett aus - wie für Moussa Niakhaté von Mainz 05. Seine Familie ist weit weg, doch seine Mitspieler können ihm durch kleine Gesten einen großen Gefallen tun.

Kleiner, ruhiger, anders: Viele von uns erlebten auf verschiedene Arten, wie sich Weihnachten im kleinen Rahmen ohne viel Familie anfühlte. Viele hoffen auf eine Besserung. Die Muslime müssen jedoch das Zuckerfest, also das Fest des Fastenbrechens, zum zweiten Mal nach 2020 kleiner feiern - die Umstände dürften bekannt sein.

Mainz-05-Verteidiger Moussa Niakhaté hat seine Familie in Frankreich zuletzt vor fünf Monaten, im Januar, gesehen: "Zurzeit ist die Situation nicht leicht, aber die Familie ist natürlich trotzdem sehr wichtig", weiß er die Situation im Gespräch mit SWR Sport einzuordnen. Vor allem wäre die eigene Familie beim Fastenbrechen so wichtig.

Zuckerfest heißt Familienzeit

"Normalerweise wäre es so, dass wir morgens in die Moschee gehen würden, um dort das Ende des Ramadan zu feiern. Wenn ich in Frankreich wäre - oder auch hier - würde ich gemeinsam mit meiner Mutter und meinen Geschwistern das Lamm zubereiten", so der 25-Jährige über ein normales Zuckerfest ohne Pandemie.

Das ist das Zuckerfest: Das Ende des Ramadan wird in Deutschland oft Zuckerfest genannt und leitet sich aus dem Türkischen "Şeker Bayramı" ab und geht bis zu drei Tage. Neben vielen zubereiteten Süßspeisen bekommen die Kinder Geschenke. Beim Ramadan und Zuckerfest sollen von gläubigen Muslimen die fünf Säulen des Islam erfüllt werden: das Glaubensbekenntnis, die fünf täglichen Gebete, die Wohltätigkeit für Mitmenschen, das Fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka.

Wenn Mitspieler zur zweiten Familie werden

Wenn aber die eigene Familie nicht greifbar ist, springt seine Ersatz-Familie aus der Mainzer Kabine ein. Das Zuckerfest werde er wahrscheinlich mit seiner Mannschaft feiern, sagt er mit einem Grinsen. Dabei hegt er keine besonderen Ansprüche an seine Mitspieler, ihm reicht nämlich schon aus, "wenn sie mir ein frohes Ende des Ramadan wünschen, was mir schon viel bedeutet."

Der Ramadan ist weit mehr als Fasten

Seit dem 12. April fasten muslimische Profifußballer, die währenddessen beim Sport oft an ihre körperlichen Belastungsgrenzen kommen. Besonders, wenn der Ramadan auch noch in eine warme Jahreszeit fällt, zweifeln manche - eher die Nicht-Muslime - an der Sinnhaftigkeit des Fastens. Dabei geht es beim Ramadan um weit mehr, als nur um den Verzicht von Essen und Trinken: Es geht genauso um die Stärkung des Bewusstseins für Gott, um Selbstdisziplin und Beherrschung.

Dass er nun tagsüber wieder essen und trinken darf, ist für Moussa Niakhaté und seinen Körper reine Normalität: "Seit ich jung bin, faste ich regelmäßig. Die Tage sind bisher sehr gut verlaufen. Dementsprechend sehe ich keine Probleme und weiß, dass die Umstellung wieder schnell geht".

Keine zweite Chance für das Zuckerfest 2021

'Kommt, das holen wir alles nach, wenn es wieder geht' - diesen Satz haben sicher schon viele von uns in Bezug auf verpasste Feste gehört. Aber so sieht der im nordfranzösischen Roubaix geborene Niakhaté das persönlich nicht: "Ich werde in den Ferien nach Hause fahren und werde jetzt meiner Familie und meinen Freunden am Telefon ein schönes Zuckerfest wünschen, aber letztendlich sehe ich keine Möglichkeit, das nochmal zu feiern."

Dann hoffentlich nächstes Jahr. "Das hoffe ich auch", sagt ein lächelnder Niakhaté und verabschiedet sich für seine nächste Mission: Am Samstag den Mainzer Klassenerhalt zu perfektionieren.