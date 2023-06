Meikel Schönweitz über Probleme beim DFB: "Andere Länder sind flexibler"

Seit Anfang Juni ist Meikel Schönweitz der neue "Direktor Fußballentwicklung" bei Mainz 05. Zuvor war der 43-Jährige neun Jahre für den DFB tätig. Achim Scheu sprach für SWR1 Stadion mit ihm über die Leistungen der Nationalmannschaft, Probleme im Nachwuchs und über Mainz 05.

SWR Sport: Sie waren bis vor kurzem der Verantwortliche beim DFB für die U-Nationalmannschaften und sind seit Anfang Juni zurück bei Mainz 05. Dort arbeiten Sie im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) als Direktor Fußballentwicklung. Bevor wir darüber sprechen, eine Frage: was veranlasst einen, der für den gesamten Juniorenfußball beim DFB zuständig ist, zu einem Verein zurückzukehren?

Meikel Schwönweitz: Die Stadt Mainz, die Menschen in Mainz und der Verein an sich. So es war tatsächlich ein 'nach Hause kommen'. Ich sehe mich als Mainzer. Ich habe eine sehr tiefe Verbindung zur Stadt, zu den Leuten hier und zum Verein. Und wir hatten gute Gespräche. Da hat sich das so ergeben, dass es den Weg zurück jetzt gab.

Wie beobachten Sie jetzt aus der Ferne die Entwicklung beim DFB? Oben Flop, unten Top?

Ich hoffe, dass sich das wieder umdreht zur EM. Wir haben ja jetzt wieder das nächste große Turnier und wir waren ja traditionell, jahrelang eine Turniermannschaft. Ich hoffe, dass wir das Gen, das wir da irgendwann mal hatten, wiederfinden. Die letzten Turniere bei den Juniorenmannschaften sind gut gelaufen, da haben wir gezeigt, dass wir es können. Ich hoffe, dass wir das wieder nach oben übertragen können.

Es wurde ja in den letzten, weniger erfolgreichen DFB-Jahren mit der A-Nationalmannschaft immer wieder von der schlechten oder nicht mehr zeitgemäßen Ausbildung in Deutschland gesprochen. Und dass Frankreich und Spanien zum Beispiel vieles anders und auch besser und erfolgreicher machen. Ist das beim DFB aktuell ein Leistungs- oder Talentloch? Und wie steuert der DFB, wenn es denn dieses Loch gibt, dem entgegen?

Es ist extrem komplex, da bräuchten wir jetzt ein paar Stunden, um darüber zu sprechen. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Es ist seit einiger Zeit wirklich einfach offensichtlich, dass wir da Defizite haben gegenüber anderen Nationen. Das ist erkannt worden. Und da ist vor einigen Jahren, ich sage jetzt mal vor vier, fünf, sechs Jahren, auch begonnen worden dagegen zu steuern. Das ist in Deutschland ein riesiger Prozess, weil Deutschland sehr groß ist und sehr, sehr viele Menschen mitreden.

"Andere Länder sind flexibler"

Wenn du in Deutschland irgendetwas verändern willst, musst du unheimlich viele Leute an einen Tisch holen, die dann auch alle in die gleiche Richtung gehen müssen. Und das ist bei uns einfach schwieriger, als in anderen Ländern. Die sind schneller, die sind flexibler, die können sich Gegebenheiten schneller anpassen und haben deswegen auch den ein oder anderen Vorteil uns gegenüber. Und da gibt es einiges zu tun in Deutschland. Aber zur Beruhigung: Wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. In der Jugend ist viel passiert, und es geht wieder zumindest ein bisschen vorwärts.

Die U17 ist gerade Europameister geworden. Die U21 ist Titelverteidiger, spielt jetzt aktuell bei der EM, ging als Titelkandidat ins Turnier. Sagt das, dass alles gar nicht so schlimm ist und auch möglichst bald wieder gut wird?

Es ist nicht so, dass alles schlimm ist. Aber es ist schon so, dass man an vielen Ecken durchaus nachjustieren muss. Das ist aber ein komplexes Thema. Es gibt auf der einen Seite den sportlichen Part. Hier ist es einfach so, dies muss man sich offen eingestehen, dass wir die Qualität, die wir vor einigen Jahren hatten, einfach nicht mehr haben und andere Nationen aufgeholt haben, teilweise besser geworden sind. Und das zweite ist das Thema Mentalität: Deutschland stand immer für eine bestimmte Mentalität, so wie zum Beispiel Mainz 05 für einen bestimmten Stil und für eine bestimmte Mentalität steht. Ich glaube die Mainzer haben das zwischendurch mal verloren und jetzt wiedergefunden. Und die Hoffnung ist da, dass die Deutschen das vielleicht auch wiederfinden. Im Moment muss man sich leider Gottes eingestehen, dass es ein bisschen weg ist.

Sprechen wir über Mainz 05, über den neu geschaffenen Job, den sie Anfang des Monats angetreten haben. Im Nachwuchsbereich sind die Mainzer im Südwesten aktuell die Nummer eins. Mal zum Vergleich: ein Verein, der das in den letzten Jahren auch immer sehr gut gemacht hat, der SC Freiburg, muss gerade verdauen, dass die U19 aus der A-Junioren-Bundesliga abgestiegen ist. Mainz hingegen ist erst vor ein paar Wochen U19-Meister geworden. Was genau ist denn, bei all den Erfolgen die da im Nachwuchsleistungszentrum aktuell gefeiert werden, ihre Aufgabe?

Das sind drei Ebenen: Der Job des Junioren-Chef-Trainers war hier die letzten zwei Jahre vakant. Das heißt, ich übernehme die sportliche Leitung im Nachwuchs, bin aber gleichzeitig auch an die Lizenzspielermannschaft angedockt. Das heißt, wenn wir über die Kaderplanung nächstes Jahr sprechen, dann bin ich damit dabei. Das soll auch dazu führen, dass dieser Zusammenschluss von Jugend und Profis noch enger verzahnt wird. Und der dritte Part ist letztlich die Vereinsentwicklung insgesamt. Wo kann man noch Sachen optimieren? Wo können wir uns weiterentwickeln? Wo können wir die nächste Nische besetzen? Das ist also dreigeteilt.

Sie waren neun Jahre beim DFB, jetzt sind sie zurück in Mainz, wo sie ja schon damals im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet haben. Was hat sich in Ihrer Abwesenheit in Mainz am meisten verändert?

Es ist größer geworden, es ist schneller geworden. Die Ansprüche sind wesentlich höher geworden. Aber das Schöne ist, dass auch ein großer Teil einfach geblieben ist. Ich bin jetzt nach neun Jahren zurückgekommen und sehe in die gleichen Gesichter wie vor neun Jahren. Das gibt natürlich schon ein gutes Gefühl, das hat etwas sehr, sehr beruhigendes. So eine Kontinuität in so einem Verein ist gut. Einige sind wiedergekommen, einige sind seit der Zeit einfach da. Aber das hat diesen familiären Charakter, den man den 05ern immer nachsagt, der ist relativ schnell wieder zu spüren gewesen.

Die U19 ist Meister geworden. Das NLZ ist erfolgreich, und dennoch ist der Schritt dann aus einem Nachwuchsleistungszentrum heraus zum Profifußball ein riesengroßer. Gibt es irgendeine Vorgabe oder eine Art Wunschquote, wie viele aus dem NLZ von Mainz 05 es in den Profifußball schaffen sollen?

Schwierig. Eine Quote wollen wir uns selbst gar nicht auferlegen, sondern wir wollen so viele, wie es möglich ist. Die Aufgabe des Nachwuchses ist es, den Profis so viele Angebote wie möglich zu machen. Damit die Profis auf gut ausgebildete Spieler zurückgreifen können.

"Unsere Aufgabe ist es, möglichst gute Qualität auszubilden."

Eine Quote festzulegen ist schwierig, zumal du immer wieder unterschiedliche Jahrgänge hast, unterschiedliche Positionen, die vielleicht wieder mit Toptalenten besetzt sind. Quote wollen wir keine, wir wollen so viele wie möglich.

Einer, der es geschafft hat, ist Nelson Weiper, der aktuell ja mit gerade mal 18 auch bei der U21-Europameisterschaft spielt. Der ist jetzt seit der U8, also seit der E-Jugend im Verein...

Erstmal würde ich "geschafft" in Klammern setzen. Wir wünschen uns das alle, dass Nelly es schafft und dass er dauerhaft bei den Profis bleibt. Und ich glaube auch fest daran. Alle Voraussetzungen sind gegeben.

Miroslav Klose hat ihn ja schon als potenziellen Nachfolger gesehen...

Das stimmt wohl, ich habe mit Miro auch schon mal darüber gesprochen. Nelly hat brutales Potenzial, und wir erhoffen uns auch alle, dass er sich hier durchsetzt. Man darf nur, glaube ich, dem Jungen nicht zu viel aufbürden, dass man ihm jetzt schon bescheinigt, dass er es geschafft hat. Das hat bei dem einen oder anderen Talent auch schonmal dazu geführt, dass er dann danach glaubt, er muss weniger machen. Die Gefahr sehe ich bei Nelly nicht. Er ist ein Top-Junge, der brutalen Ehrgeiz hat, der sich die U21-EM jetzt auch erarbeitet hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er da auch gut performt. Nur dürfen wir die Ansprüche und das Wunschdenken an ihn noch nicht zu hoch hängen, sondern wir müssen ihm die Zeit geben, da richtig anzukommen. Es wird noch einen Moment dauern, auch wenn er jetzt schon getroffen hat und hoffentlich in Zukunft auch noch mehr trifft.

Und ist der nächste Weiper schon in Sicht bei Mainz 05?

Es ist der eine oder andere in der Jugend, wo wir Hoffnung haben, dass wir ihn vielleicht in zwei, drei Jahren bei den Profis sehen. Aber wie schon gesagt, es ist immer ein weiter Weg und gerade in den letzten ein, zwei Jahren unheimlich viel noch zu tun, gerade was das Athletische angeht. Und auch was im Kopf passiert, wie die Jungs damit umgehen, jetzt auf einmal auf der großen Bühne zu sein. Das ist ein sehr, sehr großer Sprung. Es ist relativ schwierig, den ein oder anderen jetzt schon rauszudeuten, zumal wir denen damit auch wieder einen Rucksack aufsetzen, den sie gar nicht gebrauchen können.

Haben sie in ihrer Laufbahn schon mal einen gesehen, der acht Jahre alt war, zehn Jahre alt war, wo sie gesagt haben: Wow, das wird einer. Und er ist auch einer geworden?

Das kann keiner. Ich kann es umgekehrt sagen. Ich habe schon sehr viele gesehen, wo jeder gesagt hat, das wird auf jeden Fall mal ein Profi und die kennt heute kein Mensch. Die sind, glaube ich, ein bisschen weiter verbreitet.