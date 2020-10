Für Jean-Philippe Mateta waren es die härtesten vier Monate seiner bisherigen Karriere. Nach seiner Knieverletzung arbeitet der Stürmer vom FSV Mainz 05 hart an seiner Rückkehr, und will noch in diesem Jahr wieder für Mainz auf Torejagd gehen.

Jean-Philippe Mateta strahlt. Der 05-Stürmer lacht viel und verbreitet auf dem Mainzer Trainingsplatz gute Laune. Trotz Regen und winterlichen zwei Grad. Für den Franzosen ist das kein Stimmungskiller, denn er darf endlich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Fußballspielen.

"Ich fühle mich gut und bereit meinen Sport, den ich über alles liebe, wieder auszuüben." Fast vier Monate setzte ihn ein Meniskusriss außer Gefecht. Eine harte Zeit, die der 22-jährige genutzt hat. "Es hat mir die Möglichkeit gegeben viel nachzudenken, über Dinge dich ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe viel Zeit mit der Familie verbracht."

Endlich wieder Fußball

Man spürt seine Erleichterung wieder auf dem Rasen stehen zu können, endlich wieder mit den Teamkollegen zu trainieren, endlich wieder mit dem Ball am Fuß. Die Nähe zur Mannschaft war ihm während seiner Verletzungsphase sehr wichtig. Die Reha absolvierte der 05-Toptorjäger der vergangenen Saison daher bewusst in Mainz, stand in ständigem Kontakt zu den Spielern. "Ich wollte präsent sein, und auch bei den Spielen im Stadion dabei sein. Dort war ich immer allein, ohne meine Familie, denn ich wollte ganz nah am Team sein. Wenn ich zurückkomme, möchte ich kein neuer Spieler sein, sondern jemand den man schon kennt."

Reha-Zeit war hart

Dauer und Art der Verletzung waren für Mateta ungewohnt. Die vielen Stunden im Kraftraum, die intensive Arbeit mit den Physiotherapeuten. Dazu konnte der Franzose seiner Mannschaft in der schwierigen Phase nicht helfen. Seine Abschlussstärke und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wurden in Mainz schmerzlich vermisst. Den Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Achim Beierlorzer musste der sonst so fröhliche Profi erstmal verdauen. "Das hat mich sehr hart getroffen. Wir haben danach telefoniert und uns auch Nachrichten geschrieben." Den neuen 05-Coach Beierlorzer beschreibt er als sehr kommunikativ, "der viel mit uns Spielern spricht."

Comeback noch in diesem Jahr

Seit dieser Woche ist Jean-Philippe Mateta wieder im Mannschaftstraining. Für Mainz 05 will er vor der Winterpause sein Comeback geben. "Mein Ziel ist es, noch in diesem Jahr wieder zu spielen. Es fehlen nur Kleinigkeiten." Seine Comeback-Pläne hat der 22-Jährige mit Trainer Beierlorzer besprochen, der ihn weiter um Geduld bittet. Ein Startelfeinsatz ist wegen des Trainingsrückstandes daher keine Option. Aber ein paar Spielminuten in den restlichen drei Partien des Jahres, sind für den motivierten "Sturm-Rückkehrer" nicht auszuschließen.