per Mail teilen

Im Winter war Mainz 05 gefühlt bereits aus der Bundesliga abgestiegen. Aber mit neuem Personal und einer sensationellen Aufholjagd haben die Rheinhessen schon vor dem letzten Spieltag am Samstag in Wolfsburg (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) den Klassenerhalt perfekt gemacht. SWR Sport hat mit Sportdirektor Martin Schmidt über das Erfolgsgeheimnis der Mainzer gesprochen.

SWR Sport: Martin Schmidt, wie fühlt es sich denn an, wenn man das erste Bundesliga-Wochenende ohne Abstiegssorgen vor der Brust hat?

Martin Schmidt: "Sorgen möchte ich es nicht nennen, weil Fußball macht nie Sorgen. Vielleicht sorgt er manchmal für höheren Druck. Aber es ist jetzt weniger Druck da. Es ist wie ein riesiger, ein schwerer Rucksack, den man ablegen konnte, der aber in den letzten Wochen immer leichter wurde, weil man durch gute Leistungen daran geknabbert hat. Schlussendlich ist er weg. Die ersten zwei, drei Nächte, wenn man morgens aufgewacht ist, die haben sich schon beglückend angefühlt."

Also Ende gut, alles gut, was dieses halbe Jahr angeht, seit Sie in Mainz als Sportdirektor wieder eingestiegen sind?

"Wenn man das so zum Abschluss bringt, wie wir das jetzt geschafft haben miteinander, dann kann man schon von einem guten Ende reden. Wir dachten ja seltsamerweise, dass wir bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen, damit wir vielleicht noch den Relegationsplatz schaffen. Das war das Höchste der Gefühle. Und plötzlich hätten wir mehrere Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt schon sicher klarmachen können. Das beschreibt am besten, welchen Weg wir gegangen sind, welche Performance drin war und wie gut das war. Das ist eine Riesengeschichte, die wir geschrieben haben, eine typische Mainz 05-Historie."

Was war denn aus Ihrer Sicht der entscheidende Hebel, den man gezogen hat, damit es zu diesem Umschwung kam?

"Es gab sehr viele Schlüsselerlebnisse. Aber man muss sicherlich das Erste ansprechen: Wer hat die Tür aufgemacht und gesagt, wir brauchen neuen, frischen Wind? Wir brauchen eine neue Führung? Das fing dann damit an, dass die Führung umgestellt und angepasst wurde. Dass Christian Heidel kam (Red.: neuer Sportvorstand), dann wurde ich zur Fußballkompetenz mit rein genommen. Wir haben uns dann zusammen auch für Bo Svensson als neuen Trainer entschieden.

Wir waren nicht belastet, wir waren frisch und fröhlich. Wenn ich mir im Nachhinein unsere erste Pressekonferenz im Dezember anschaue, dann muss ich mich fragen: 'Waren wir zwei verrückt? Was haben wir uns da vorgestellt?' Wir waren völlig unbeschwert, und das hat sich dann auch auf den Staff und die Mitarbeiter im übertragen. Es war nie eine bedrückte Stimmung, es war immer eine Aufbruchstimmung, ein positives Gefühl. Und das hat sich dann auf das Team übertragen.

Dann kamen der Leipzig-Sieg, der Gladbach-Sieg kurz vor Schluss, der Bayern-Sieg. Da haben dann alle dran geglaubt. Es gab viele Schlüsselerlebnisse, aber rückwirkend war die Offenheit von Vorstand und Aufsichtsrat im Dezember der erste Impuls."

War es kalkuliertes Risiko, in Bo Svensson mit einem Bundesliga-Neuling als Trainer in das Rückrundenrennen zu gehen?

"Das ist kein Risiko. Das ist Mut, etwas Neues zu machen. Vor allem einen Trainer zu installieren, der auch unvoreingenommen ist, der einfach sagt 'Ich mache einfach, von was ich überzeugt bin'. Und wir wollten mit dem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Ein Trainer, der unbeschwert herangeht, der nichts zu verlieren hat und für den es auch eine Riesen-Chance ist. Und das hat sich dann auch bewahrheitet."

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg am Donnerstag sprachen Sie im Bezug auf die kommende Saison und neue Spieler davon, dass 'die Mainzer Braut jetzt ein bisschen hübscher ist als an Weihnachten'. Was kann man darunter verstehen?

"Im Januar, als wir auf einem Abstiegsplatz standen und wir an neuen Spielern interessiert waren, da ist bei uns immer mal der Ausdruck gefallen 'Wer will denn jetzt schon nach Mainz, wir sind momentan nicht gerade die hübscheste Braut'. Jetzt ist die Braut aufgehübscht, wir sind auf Platz zwölf oder 13. Jetzt sind wir wieder ein Verein, wo die Spieler sagen, 'hey da kann man hingehen'. Der Fußball, der da gespielt wird, die Euphorie, die da herrscht, dazu eine stabile, ruhige und erfahrene Führung. Das wollte ich damit ausdrücken: Wir sind doch etwas hübscher geworden als an Weihnachten. Das wollen wir ausnutzen und den einen oder anderen Spieler motivieren, zu uns zu kommen."